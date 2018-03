Mikl-Leitner zu NSA: "No-Spy-Abkommen" mit den USA zu begrüßen

Faymann sollte sich aktiv an Aufklärung beteiligen

Wien (OTS) - Zum jüngsten Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", wonach der militärische Geheimdienst NSA in zahlreichen Botschaften und Konsulaten, auch in Wien, ein eigenes Abhörprogramm betreiben soll, stellt Innenministerin Mikl-Leitner fest: "Weder im Justiz- noch im Innenministerium gibt es derzeit Erkenntnisse über eine Lauschstation der NSA in Österreich." Grundlage für diese Feststellung bildet die aktuelle Lagebeurteilung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im Innenministerium.

Das BVT im Innenministerium verfügt über keine Zusammenarbeit mit der NSA und auch über keine Erkenntnisse bezüglich etwaiger NSA-Lauschstationen in Österreich. Das Verteidigungsministerium bleibt bis heute diesbezügliche Klarstellungen schuldig. Mikl-Leitner ersucht den für Datenschutz in Österreich verantwortlichen Bundeskanzler Faymann daher dringend, "sich aktiv an der Aufklärung zu beteiligen und auf seinen Parteikollegen Verteidigungsminister Klug einzuwirken. Das Verteidigungsministerium arbeitet mit der NSA zusammen. Spätestens jetzt ist es daher an der Zeit zu erfahren, was das Verteidigungsministerium über mögliche NSA-Lauschstationen in Österreich weiß. Die Aussage, wonach das Verteidigungsministerium "nicht zuständig" sei, ist darauf keine Antwort. Es wäre hier vielmehr an der Zeit für Aufklärung zu sorgen und die Fakten auf den Tisch zu legen", fordert die Innenministerin.

Mikl-Leitner fordert daher zum wiederholten Male vollständige Transparenz und Aufklärung. "Ein bilaterales "No-Spy-Abkommen" Österreichs mit den USA ist darüberhinaus nicht nur sinnvoll, sondern mehr als notwendig", so die Ministerin abschließend.

