Zum Euro als Wahlkampfthema:

Berlin (ots) - Von einem verschärften Euro-Wahlkampf würde nur eine profitieren: Madame Europa! Deshalb versuchen SPD, Grüne und auch die Linke, in erster Linie mit den Defiziten der heimischen Sozialpolitik Unzufriedenheit zu schüren. Angela Merkel braucht sich vor einer "griechischen Wende" des Wahlkampfes also nicht sonderlich zu fürchten. Aber selbstverständlich verbreitet sich die Kanzlerin lieber darüber, wie gut sie die bisherigen Probleme in den Griff bekommen hat, und nicht darüber, warum sie wegen neuer Entwicklungen schon wieder tätig werden muss.

