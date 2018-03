AVISO: Studienpräsentation zur Bedeutung der erneuerbaren Energien für die österreichische Wirtschaft

Am 16. September 2013, 14-17 Uhr, Festsaal TU Wien

Wien (OTS) - Am Montag, den 16. September 2013, werden von 14 bis 17 Uhr im Festsaal der TU Wien die Ergebnisse der Studie "Wirtschaftskraft Erneuerbarer Energie in Österreich und Erneuerbare Energie in Zahlen" präsentiert. Das Projekt wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert.

Die Studie zeigt die positive Auswirkung der Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien auf Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeitsmarkt und Umwelt.

Anschließend an den Präsentationen findet eine Podiumsdiskussion statt, mit den Studienautoren DI Dr. Peter Biermayr (TU Wien), DI Raphael Bointner (TU Wien), Dr. Robert Tichler (JKU Linz), und DI Josef Plank (Präsident Erneuerbare Energie Österreich) und Sektionschef DI Günter Liebel (Lebensministerium). Im Anschluß laden wir Sie zu einem Buffet ein.

Bitte um Anmeldung unter: office @ erneuerbare-energie.at

