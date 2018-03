Rauch zu Ganztagesschule: SPÖ-Populismus in Reinkultur

GfK-Umfrage zeigt: 83 Prozent der Österreicher wollen Ganztagesbetreuung auf freiwilliger Basis - ÖVP für Wahlfreiheit und gegen Zwangsjacken

Wien, 26. August 2013 (ÖVP-PD) "Wir wollen Tagesbetreuung dort, wo sie gebraucht wird. Die SPÖ stellt heute einmal mehr ihren billigen Populismus zur Schau. Dabei arbeitet sie stur an den Interessen der Österreicherinnen und Österreicher vorbei, wie eine Umfrage belegt. Und im Übrigen auch an den Wünschen der eigenen Wähler", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zum jüngsten Marketing-Gag der Sozialisten. "Woher soll dieses Geld jetzt wieder kommen? Der SPÖ fällt nie etwas anderes ein, als Geld zu verteilen, das ihr nicht gehört. Steuern zu erhöhen, die Mittelstand und Familien belasten oder so wie heute: Maßnahmen zu fordern, die keiner will." Denn Fakt ist: Wir haben gerade die Mittel zum Ausbau der Tagesbetreuung aufgestockt – "nun wollen die Sozialisten schon wieder in den Steuertopf fassen, ohne sinnvoll zu erklären, woher sie das Geld nehmen oder wofür sie es ausgeben wollen." Zwischen 2011 und 2014 fließen jährlich 80 Millionen Euro in den Ausbau der schulischen Tagesbetreuung, ab 2014 stehen jährlich 160 Millionen Euro für Investitionen und Personal zur Verfügung. "Wir stellen somit sicher, dass für jedes Kind, das einen Platz in der schulischen Tagesbetreuung braucht, ein Angebot in zumutbarer Nähe zum Wohnort zur Verfügung steht. Aber Eltern und Kinder eine Zwangsverpflichtung auferlegen zu wollen und den Nachmittag in Schulen abzusitzen, widerspricht dem Willen der Österreicher, verweist Rauch auf eine GfK-Umfrage, wonach 83 Prozent der Österreicher gegen einen verpflichtende Ganztagesschule sind. 78 Prozent der SPÖ-Wähler sind gegen eine verpflichtende Ganztagesschule. Liebe SPÖ, nachdem ihr es mit den Zahlen nicht so habt: Das sind drei Viertel, die sich gegen euch aussprechen!" ****

Gerade erst vor dem Sommer hat die Regierung in einer 15a-Vereinbarung mit den Ländern beschlossen, den genauen Bedarf für die Tagesbetreuung zu erheben. Jetzt spricht die SPÖ schon von einer erneuten Verdopplung der Mittel. "Seriöse Politik ist mit den Genossen nicht zu machen." Rauch abschließend: "Die Schule soll eine familienergänzende, nicht familienersetzende Funktion einnehmen. Deshalb muss es auch möglich bleiben, nicht nur zu entscheiden, ob Kinder Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen wollen, sondern auch, in welchem Ausmaß."

