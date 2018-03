Über 800 Läuferinnen starteten beim Frauenlauf in St. Pölten

Schwarz: Frauen laufen für die Krebshilfe

St. Pölten (OTS/NLK) - Mehr als 800 Läuferinnen, so viele Teilnehmerinnen wie noch nie, starteten am Sonntag, 25. August, zum größten Frauenlauf Niederösterreichs rund um die idyllische Seenlandschaft in St. Pölten. Nicht nur Gewinnen stand im Vordergrund, sich der Herausforderung zu stellen und Großes geleistet zu haben, bedeutete jeder einzelnen Teilnehmerin und den begeisterten Fans alles. Erstmals und einmalig bei einem Frauenlauf konnten sich die Läuferinnen über die Halbmarathondistanz beweisen.

"An diesem Tag gab es nur Gewinnerinnen und Gewinner, Frauen die im Wettkampf mit Freude ihre sportlichen Grenzen ausloteten, Zuschauer und Fans, die ihre Bekannten und Verwandten anfeuerten, so gesehen ein Erlebnis für die ganze Familie", freut sich die für Frauenfragen zuständige Landesrätin Mag. Barbara Schwarz. Unter diesem Motto spendeten Sponsoren und Läuferinnen durch ihre Teilnahme eine beträchtliche Summe für die NÖ Krebshilfe. Landesrätin Schwarz übergab einen Scheck in der Höhe von 2.400 Euro an die Krebshilfe Niederösterreich.

"Ich persönlich finde es besonders wichtig, dass wir hier Sport und Engagement für eine gute Sache so erfolgreich vereinen konnten", so die Landesrätin. Durch Veranstaltungen wie diese solle natürlich das Interesse speziell für den Laufsport gefördert werden, aber nicht nur: "Ich sehe den Frauenlauf auch als Plattform der Generationen, denn es steht einfach das gemeinsame Interesse an Fitness und Bewegung im Vordergrund, unabhängig vom Alter der Teilnehmerinnen. Diese Veranstaltung ist damit auch ein wichtiger Beitrag zur Generationensolidarität, wenn Alt und Jung ein gemeinsames Ziel verfolgen", ist Schwarz überzeugt. Weiters wurde im Rahmen der Tombola unter allen Läuferinnen ein Bildungscheck der Vitalakademie im Wert von 3.000 Euro verlost.

Weitere Informationen: LR Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at, www.noe-frauenlauf.at.

