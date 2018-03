Lakeside Software und Login VSI bieten Komplettlösung für VDI Performance

(PRN) - - Führende Technologie-Anbieter kündigen eine Geschäfts- und Technologieanpassung der entsprechenden Tool-Suiten zur Bewertung, Überwachung und Testdurchführung an

Bloomfield Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - Lakeside Software, der führende Anbieter für Lösungen im Bereich IT-Analytik und Business Intelligence, und Login VSI, der Marktführer für die Performance von virtuellen Desktops und Belastungstest-Technologie, haben heute den nächsten Schritt ihrer Partnerschaft angekündigt. Dies wird Kunden, die mit dem Ziel der Bereitstellung der bestmöglichen Nutzererfahrung einen virtualisierten Desktop sowie Anwendungsinfrastrukturen aufbauen und betreiben wollen, maximale Werte einbringen. Ab sofort werden Geschäftsmöglichkeiten gemeinsam angegangen, wenn dies für den Kunden realisierbar und von Nutzen ist. Die entsprechenden Produkt-Suiten werden angepasst, um für eine reibungslose Integration der Kapazitäten für Load-Generierung, Bewertung und Überwachung zu sorgen.

Beide Unternehmen werden ihre gemeinsamen Lösungen in dieser Woche auf der VMworld 2013 in San Francisco zeigen.

Die einzigartige Kombination von SysTrack von Lakeside Software und Virtual Session Indexer von Login VSI liefert IT-Architekten ein umfangreiches Tool-Set, um den gesamten Lebenszyklus von Projekten mit Desktop-Virtualisierung durchzuführen:

-- Lakeside SysTrack überwacht IT-Umgebungen und sammelt detaillierte Daten über Umgebungen und Nutzer in bestehenden Endnutzer-Rechnerumgebungen über physikalische und virtuelle Plattformen hinweg. Mit SysTrack VMP, dem Tool für Virtual Machine Planning, können IT-Architekten den zukünftigen Status der virtuellen Desktop- und Anwendungsumgebungen modellieren und entwickeln. -- Login VSIs Virtual Session Indexer simuliert reales Nutzerverhalten und testet die Performance und Skalierbarkeit von virtuellen Desktop-Infrastrukturen. Mithilfe von Login VSI können IT-Architekten die berechnete System-Skalierbarkeit mit unterschiedlichen Belastungen validieren und Szenarien vor dem offiziellen Betriebseinsatz nutzen.

Nach der anfänglichen Pilot-Implementierung werden sowohl Lakeside SysTrack als auch Login VSI genutzt, um wesentliche Erkenntnisse über den Leistungszustand und die Zuverlässigkeit der Umgebung sowie die Endnutzer-Erfahrung zu gewinnen und um wiederkehrende Skalierbarkeit-Tests durchzuführen, wenn die Umgebung mit Anwendungen und Plattformen ergänzt bzw. aufgerüstet wird. Auf diese Weise helfen beide Lösungen, die bestmögliche Performance beim Betrieb zu schützen und beizubehalten, indem potentielle Engpässe vermieden und Erkenntnisse geliefert werden, die eventuell auftretende Performance-Probleme effektiv lösen.

Lesen Sie new white paper,

in dem

erklärt wird, wie SysTrack und Login VSIs Test-Tool effizient kombiniert werden können, um die bestmögliche Performance für Endnutzer von zentralisierten Desktops sicherzustellen.

Lakeside und Login VSI begannen im Juni 2012 mit der Einführung eines SysTrack MarketPlace-Berichts für Login VSI eine enge Zusammenarbeit. Dieser Bericht bietet detaillierte Anleitungen zur Skripterstellung der Nutzerbelastung für Login VSI Benchmarking und steht jedem SysTrack-Kunden zur Verfügung. Besuchen Sie www.LakesideSoftware.com/MarketPlace.aspx, um mehr über SysTrack MarketPlace zu erfahren. Besuchen Sie www.loginvsi.com für weitere Informationen über das Belastungstest-Tool Login VSI.

um mehr über

SysTrack MarketPlace zu erfahren. Besuchen Sie www.loginvsi.com für weitere Informationen über das Belastungstest-Tool Login VSI.

Positive Kommentare

Dan Salinas, Vice President für Business Development von Lakeside Software: "Login VSI ist de facto der Branchenführer im Bereich für virtuelle Desktop-Performance und Skalierbarkeit-Testraum. Die gemeinsame Methodik ermöglicht Organisationen, einen beispiellosen Wert aus ihren Investitionen in Lösungen für Anwendungs- und Desktop-Virtualisierung zu gewinnen."

Pim Brouwer, Vice President für Alliances, Login VSI: "Die Endnutzer-Analytik von SysTrack ergänzt die von uns mit Login VSI durchgeführten Belastungstests um eine beeindruckende zusätzliche Ebene mit detaillierten Systeminformationen. Dies wird Unternehmen die Möglichkeit geben, potentielle Performance-Probleme äußerst effektiv zu untersuchen und zu lösen und zwar größtenteils, bevor diese die Nutzer beeinträchtigen."

Chetan Venkatesh, CTO und Gründer von Atlantis Computing: "Die Kombination von Lakeside Softwares SysTrack und Login VSI ist eine leistungsstarke Ergänzung zu unserem branchenführenden ILIO-Produkt. Atlantis Computing verwendet Login VSI, um Standard-Benchmarks der Performance für leichte, mittlere und starke Nutzung aufzustellen und SysTrack liefert reale Nutzungs- und Performance-Analytik, durch die die Atlantis-Kunden festgestellte Umgebungsbelastungen mit Login VSI-Szenarien verbinden können, um genauere Tests zu erhalten. Diese Information kann dann ganz einfach unter Verwendung des Atlantis SysTrack MarketPlace-Berichts gemeldet werden."

Über Lakeside Software

Lakeside Software ist der führende Anbieter von Lösungen für IT-Analytik und Business Intelligence. SysTrack-Lösungen zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit, für die End-to-End-Überwachung, die Problemdiagnose, die VDI-Bewertung, -Design und -Planung sowie für die Windows®-Migration vermitteln IT-Fachleuten das notwendige Wissen zur erheblichen Verbesserung des Anwendererlebnisses bei gleichzeitiger Kostenreduzierung. SysTrack aggregiert Daten auf Benutzerebene von bislang unerreichter Tiefe und Qualität. Auf dieser Grundlage liefert die hochentwickelte Berichtsfunktion von SysTrack einen beispiellosen Einblick in die Anwendungsnutzung und die Ressourcenauslastung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lakesidesoftware.com.

Über Login VSI

Login Virtual Session Indexer (Login VSI) ist ein herstellerunabhängiges Benchmarking-Tool für das objektive Testen und Messen der Performance und Skalierbarkeit von Virtual-Desktop-Infrastrukturen und Server-Based-Computing-Umgebungen durch die Simulation individueller Benutzerbelastungen. Unter führenden IT-Analysten gilt Login VSI de facto als der Industriestandard der Benchmarking-Tools für VDI und SBC. Mit Login VSI kann VMware Horizon View, Citrix XenDesktop und XenApp, Microsoft Remote Desktop Services sowie jede andere Windows-basierte gehostete Desktop-Lösung getestet werden. Login VSI wird standardmäßig in allen Tests im Rahmen des international renommierten Projekts Virtual Reality Check eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.loginvsi.com.

Lakeside Software® und SysTrack® sind eingetragene Handelsmarken und/oder Handelsmarken von Lakeside Software, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Jurisdiktionen. Alle anderen Handelsmarken und eingetragenen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Web site: www.lakesidesoftware.com/ http://www.lakesidesoftware.com/

