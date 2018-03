Welche Parteien in Österreich sind für RadlerInnen wählbar?

Die neu gegründete "RADpublik" erkundet die Radfreundlichkeit der österreichischen Politik bis zur Nationalratswahl.

Wien (OTS) - "Verkehrspolitik in Österreich muss bis zur Nationalratswahl am 29.9. auch Radverkehsrpolitik werden!", postuliert Alec Hager von der Radlobby Österreich. Daher sammelt der Bundesverband der Radinteressensvertretungen über die neu gegründete Web-Plattform radpublik.at die Meinungen der AlltagsradlerInnen zu Fragen der Radverkehrspolitik.

In einer ersten Analyse hat die "RADpublik" nun die grundsätzlichen Standpunkte der kandidierenden Parteien zum Radverkehr eruiert und veröffentlicht: "Viele Parteien haben sich ans Trendthema Rad angekuschelt, aber bisher wenig Engagement gezeigt. Nur die FP wagt es noch, offen radfeindlich aufzutreten. Vor allem Grüne, KP und manche neue Kleinparteien zeigen echtes Interesse an mehr Radverkehr!", so Radlobby-Sprecher Hager. In den nächsten Wochen wird die wachsende "RADpublik"-Community ihre Forderungen formulieren. Ab 22.9. folgt die finale Runde, da ist NationalRADswahl in der "RADpublik": Wie würde ein österreichisches Parlament zusammengesetzt sein, wenn die Wahl per Rad stattfände?

Rückfragen & Kontakt:

Alec Hager, alec.hager @ radlobby.at, Tel.: 0650-9464968