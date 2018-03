Kosmetikfachmesse TRENDS OF BEAUTY verwandelt Wien in eine Schönheitsmetropole!

Wien (OTS) - Am 21. und 22. September 2013 wird das Austria Center Vienna zum dritten Mal zu Österreichs Kosmetik Hotspot: Erstmals warten mehr als 350 Marken und Aussteller, zahlreiche Produktneuheiten, 2 Meisterschaften und ein kostenloses Vortragsprogramm auf die Fachbesucher! Das Who is Who der Branche stellt die neuesten Trends aus den Bereichen Kosmetik, Nageldesign, Fußpflege uvm. bei der Fachmesse zur Schau!

Mehr als 350 Marken und Aussteller bieten eine außergewöhnliche Angebotsvielfalt!

3 Hallen auf 2 Ebenen, mehr als 2.700m2 Ausstellungsfläche auf der sich mehr als 350 Marken und Aussteller aus der Kosmetikbranche präsentieren - das ist die TRENDS OF BEAUTY Wien 2013. An 2 Messetagen werden wieder mehr als 4.000 Fachbesucher erwartet, die sich vor Ort über die neuesten Produkte informieren. Die Aussteller bringen ihre Messestände bereits auf Hochglanz: Aus dem Bereich Make-up werden über hundert verschiedene Farbtöne präsentiert - in Form von Rouge, Puder, Lidschatten, Lippenstift und mehr! Pinsel, Feilen, Scheren, Stifte, und sogar einzelne Wimpern liegen in Reih und Glied! Tausende Nagellackflaschen stehen neben Acrylpulver und Gel-Dosen, von schneeweiß bis pechschwarz ist jede einzelne Farbnuance mit im Gepäck. Doch auch mit basischen Lebensmittel und Körperpflegeprodukten, Zahnaufhellung, Haarentfernung, Anti-Aging, alles für die professionelle Fußpflege, Massage- und Kosmetikbehandlung, Permanent Make-up, hochwertigen Produkten aus der Naturkosmetik sowie alles rund um apparative Kosmetik bietet die Fachmesse eine Angebotsvielfalt der Extraklasse. Die TRENDS OF BEAUTY Wien ist ein Muss für jede KosmetikerIn, NageldesignerIn, FußpflegerIn und Make-up ArtistIn Österreichs, um die neuesten Trends der kommenden Saison aufzuspüren!

700 Minuten Fachwissen und einzigartiges Gutscheinheft

Neben zahlreichen Trends und Produktneuheiten überzeugt die TRENDS OF BEAUTY Wien seit dem Jahr 2011 Fachbesucher aus Österreich sowie den angrenzenden östlichen Nachbarländern mit einem kostenlosen Programm: Rund 15 Vorträge & Workshops - das sind fast 700 Minuten Wissen pur von nationalen und internationalen Experten - werden an beiden Messetagen auf der Beauty Bühne abgehalten. Zudem finden 2 Meisterschaften in 6 Kategorien statt: Die Nageldesign Meisterschaft TRENDS OF NAILS zeigt Jahr für Jahr neue Talente auf und die Make-up und Wimpern Meisterschaft TRENDS OF COSMETICS bringt mit der Kategorie Natural Dream Lashes frischen Schwung ins Austria Center Vienna! Als zusätzliches Highlight erhält jeder Fachbesucher beim Eingang ein Gutscheinheft - prall gefüllt mit attraktiven Messeangeboten der Aussteller!

INFO BLOCK

Öffnungszeiten:

Samstag, 21. September 2013, 9:30 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 22. September 2013, 9:30 bis 16:30 Uhr

Tickets:

Ticket Euro 12,00

ermäßigt (Schüler, in Ausbildung) Euro 8,00

Tickets unter www.trendsofbeauty.at/tickets

Die Fachmesse ist nur für Fachpublikum zugänglich. Näheres über die Zutrittsmodalitäten finden Sie auf www.trendsofbeauty.at

Veranstaltungsort:

Austria Center Vienna (Halle X, Y und Z)

Bruno Kreisky Platz 1

1220 Wien

www.facebook.com/Kosmetikfachmesse

