Rauch: Grenzschutz braucht technische Mittel für Kampf gegen organisierte Schlepperkriminalität

"Argus 2"-Projekt stellt Grenzüberwachung sicher – ÖVP verbessert Sicherheit in Österreich

Wien, 26. August 2013 (ÖVP-PD) "Für den Kampf gegen die organisierte Schlepperkriminalität muss der österreichische Grenzschutz auch die notwendigen technischen Mittel haben. Mit dem von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner vorgestellten 'Argus 2' Projekt wird der technische Vorsprung der Polizei weiter

ausgebaut", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Das "Argus 2" Projekt stellt die Überwachung des Grenzraumes mit Spezialkameras sicher. Diese überwachen die Autokennzeichen und schlagen bei verdächtigen Fahrzeugen oder Fahrzeugen, nach denen gefahndet wird, Alarm. "Innenministerin Mikl-Leitner macht den Grenzraum sicherer, indem sie Schlupflöcher schließt und die Kfz-Überwachung vereinfacht. So verbessert die ÖVP die Sicherheit der Menschen. Andere Parteien sind bereits amtsmüde geworden und bekritteln ihr Umfeld, die ÖVP arbeitet an der Zukunft des Landes. Deshalb ist die ÖVP und Michael Spindelegger die richtige Wahl am 29. September", so Rauch. ****

