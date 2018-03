LH Pröll eröffnete "waldviertelpur" in der Wiener Innenstadt

"Beruhigende Landschaft und hohe Lebensqualität"

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Montag, 26. August, eröffnete Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll am Heldenplatz in Wien das mittlerweile zehnte "waldviertelpur"-Fest, das noch bis 28. August in der Wiener Innenstadt über die Bühne geht. Rund 100 Aussteller aus dem Waldviertel präsentieren sich dem Wiener Publikum mit einem breiten Angebot aus Kultur, traditionellem Handwerk, Freizeit, Gesundheit, Sport, Urlaub, Landwirtschaft und Gastronomie.

Zunächst erinnerte der Landeshauptmann im Gespräch mit Moderator Andy Marek an Adolf Kastner, den seinerzeitigen Landesbeauftragten für das Waldviertel: "Es ist Adi Kastner gelungen, die Verantwortungsträger zu motivieren an die Zukunft des Waldviertels als Region zu glauben und es ist dabei gelungen, dem Waldviertel ein entsprechendes Selbstbewusstseins zu geben."

"In diesen zehn Jahren, seit das 'waldviertelpur'-Fest hier in Wien veranstaltet wird, hat es eine Steigerung im Tourismus um 30 Prozent und beim Gesundheitstourismus um 40 Prozent gegeben", so Landeshauptmann Pröll im Gespräch mit Moderator Andy Marek. "Das Waldviertel bietet eine unglaublich beruhigende Landschaft und eine hohe Lebensqualität. Dieses Alleinstellungsmerkmal müssen wir uns erhalten. Es lässt sich auf diese Weise Ökologie und Ökonomie auf einen gemeinsamen Nenner vereinbaren", meinte Pröll.

Landesrätin Dr. Petra Bohuslav sagte in ihrer Stellungnahme: "Das Waldviertel ist ausgesprochen gut aufgestellt, mit einem besonders klaren Angebot für die Touristen. Bei den Nächtigungsstatistiken sieht man, welche starke Destination das Waldviertel ist. Ganz Niederösterreich verzeichnet mittlerweile rund 6,7 Millionen Nächtigungen im Jahr."

Nähere Informationen: www.waldviertelpur.at

