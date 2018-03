FP-Guggenbichler zu Gründen am Marchfeldkanal: Das Spekulationskarussell dreht sich munter weiter!

Nach der Firma Mischek und dem Kabelwerk wird rote Sozialbau neuer Besitzer eines Grundstücks

Wien (OTS/fpd) - Der Normalbürger kann nur staunen, wie schnell man doch im Umkreis der Wiener SPÖ Geld verschieben kann. Das Areal nördlich des Heeresspitals etwa wurde zuerst von der Firma Mischek erworben. Bau-Lady Mag. Michaela Mischek-Leitner ist, so ganz nebenbei, im Personenkomitee für Werner Faymann vertreten. Bereits am nächsten Tag verkaufte die Firma Mischek das Grundstück mit einem satten Gewinn von 700.000 Euro an das Kabelwerk weiter. Dieses wiederum teilte es in sechs Teile. Das Grundstück mit der Nummer fünf soll nun an die Sozialbau AG gehen, die indirekt zu knapp einem Fünftel im Eigentum der SPÖ und unter der Kontrolle von SPÖ-Landesparteisekretär und Multifunktionär

Christian Deutsch steht. Hochgerechnet kommt das Kabelwerk durch die Zerstückelung und den Weiterverkauf auf etwa 1,2 Millionen Euro Gewinn für das Teilstück. "Dass, wenn zuerst schon mehrere Unternehmen groß Kasse gemacht haben, die Mieten im Sozialen Wohnbau in Wien überhöht sind, ist nicht überraschend. Es wäre interessant zu prüfen, ob ähnliche Spekulationskarussells bei Bauvorhaben im Umfeld von SPÖ-nahen Bauträgern nicht immer wieder vorkommen", so heute der Umweltsprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Udo Guggenbichler.

Es ist auch eigentümlich, wenn man beobachten muss, dass SPÖ-Umweltstadträtin Sima, die auch für den Artenschutz zuständig ist, beharrlich zu dem Thema schweigt und offensichtlich hier der Artenschutz hinter die Interessen der Bau-Lobby angereiht wird. "Dass dort strengst geschützte Ziesel leben, schien eine untergeordnete Rolle zu spielen. Auch die freiheitlichen Anträge auf eine Bausperre auf diesem Areal wurden von Rot-Grün niedergestimmt. Jetzt kauft ein roter Bauträger das Grundstück, um Häuserschluchten hochzuziehen", empört sich Guggenbichler, "dass SPÖ-Deutsch sich als Gemeinderat bei dieser Abstimmung nicht als Befangen erklärt hat, spricht eigentlich für sich!"

Nur umweltbewussten Anrainern sei es zu verdanken, dass nicht schon längst Bagger den putzigen Zieseln den Garaus gemacht haben. Guggenbichler: "Gut, dass es noch Bürger gibt, die es wagen, sich der mächtigen Bau-Lobby für Tiere, die auf der roten Liste ganz oben stehen, in den Weg zu stellen. Monsterbauten kann die Stadt auch irgendwo anders auf den insgesamt zwei Millionen Quadratmetern Bauland, die sie besitzt, errichten lassen. Wenn man eine der letzten Ziesel-Populationen Europas vernichtet, ist das allerdings ein Schaden, den man nie wieder gutmachen kann. Das müssen auch Sima und Deutsch begreifen und rasch verantwortungsbewusste Entscheidungen im Sinne des Artenschutzes treffen." (Schluss)

