Kapsch und ScienceCenter-Netzwerk: Wissenschaftsworkshops für Kinder

Wien (OTS) - Entdecken, erforschen, experimentieren. Unter diesem Motto fanden vom 19.-23. August 2013 interaktive Wissenschaftsworkshops bei der Kapsch Group statt. Die Workshops wurden gemeinsam mit dem ScienceCenter-Netzwerk speziell für Wiener Hortgruppen und Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch angeboten. Rund 160 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren gingen an den fünf Tagen verschiedenen technischen und naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den Grund. Die jungen Forscherinnen und Forscher wurden von speziell geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ScienceCenter-Netzwerks und von Kapsch-Lehrlingen beim Experimentieren begleitet. Ausgerüstet mit gedruckten Sammelkarten können die Kinder die Experimente auch zu Hause vorführen und wiederholen.

"Wir wollen den Kindern zeigen, dass Technik Spaß machen kann und Wissenschaft wirklich spannend ist", erklärt Rudolf Bernscherer, Head of Human Resources der Kapsch Group. "Die geschulten Kräfte vom ScienceCenter-Netzwerk schaffen es perfekt, hier spielerisches Lernen zu ermöglichen. Es war wirklich großartig zu sehen, mit welchem Eifer die Nachwuchswissenschaftler bei der Sache waren." So wurde in den Workshops beispielsweise erforscht, wie man eine Luftballonrakete nach dem Rückstoßprinzip oder mit einfachen Materialien eine "Kritzelmaschine" bauen kann, wohin Zuckermoleküle im Wasser verschwinden - und wie man ihnen mit Tinte auf der Spur bleiben kann. Andere Kinder versuchten sich daran, Glühbirnen über einen einfachen Stromkreis zum Leuchten zu bringen oder machten Strom hörbar. "Mit unseren Workshops können wir den Kindern ein spannendes Ferienprogramm bieten, das sie sonst in ihren Hortgruppen so vielleicht nicht durchführen können", sagt Barbara Streicher, Geschäftsführerin des Vereins ScienceCenter-Netzwerk. "Und natürlich lernen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ganz nebenbei noch eine Menge Dinge aus Wissenschaft und Technik. Wir sehen das als aktive Antwort auf die Neugier der Kinder und Jugendlichen." Auch die Lehrlinge von Kapsch profitierten von der Kooperation, konnten sie doch aktiv ihr schon erworbenes Wissen an die Kinder weitergeben und für sich selbst dabei feststellen, wie viel sie in Sachen Technik schon gelernt haben.

Kapsch Group und ScienceCenter-Netzwerk - gemeinsam für mehr Spaß an Technik

Die Kapsch Group kooperiert heuer erstmalig mit dem ScienceCenter-Netzwerk bei der Durchführung der interaktiven Workshops für Wiener Hortkinder. Das ScienceCenter-Netzwerk als Zusammenschluss österreichischer Organisationen und Personen möchte durch eine Vielzahl interaktiver Aktivitäten zu mehr Verständnis von Wissenschaft und Technik beitragen. "Beim Experimentieren lernt man viel mehr als wenn man nur die graue Theorie dazu hört", sagt Rudolf Bernscherer. "Mit der Unterstützung dieser Workshops schaffen wir einen Raum, in dem die Kinder durch anfassen, erleben und ausprobieren Fähigkeiten in Wissenschaft und Technik entwickeln oder Begabungen entdecken können. Vielleicht eröffnet das auch ganz neue Wege für die berufliche Entscheidung."

Neben diesem Engagement unterstützt Kapsch auch zahlreiche Projekte und Veranstaltungen mit dem Ziel junge Menschen -insbesondere auch Mädchen - für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern. Damit möchte das Unternehmen schon frühzeitig technische Fachkräfte für die Zukunft gewinnen und den Frauen- und Mädchenanteil in diesen Bereichen im Unternehmen steigern.

Kapsch zählt zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen Österreichs mit globaler Bedeutung in den Zukunftsmärkten Intelligent Transportation Systems (ITS), Railway und Public Operator Telecommunications sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Zur Kapsch Group zählen die drei Schlüsselgesellschaften Kapsch TrafficCom, Kapsch CarrierCom und Kapsch BusinessCom. Als Familienunternehmen mit Sitz in Wien steht Kapsch seit mehr als 100 Jahren für die konsequente Entwicklung und Implementierung neuer Technologien zum Nutzen seiner Kunden. Mit einer Vielfalt von innovativen Lösungen und Dienstleistungen leistet Kapsch einen wesentlichen Beitrag zur verantwortungsbewussten Gestaltung einer mobilen und vernetzten Welt. Die Unternehmen der Kapsch Group beschäftigen in ihren weltweiten Niederlassungen und Repräsentanzen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das ScienceCenter-Netzwerk ist ein Zusammenschluss von über 140 PartnerInnen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung, Ausstellungsdesign, Kunst, Medien und Wirtschaft. Unser Ziel ist, Wissenschaft auf leicht zugängliche Weise unmittelbar erlebbar und begreifbar zu machen. Unsere vielseitigen Angebote laden zum selbstbestimmten Lernen, Experimentieren und Weiterdenken ein -unabhängig von Vorwissen und für alle Altersstufen. Der gemeinnützige Verein ScienceCenter-Netzwerk agiert als Drehscheibe und Impulsgeber für das Netzwerk, organisiert Pilotaktivitäten und beforscht diese.

