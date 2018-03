Stummvoll: Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligen

Freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligungen und Arbeitszeitflexibilisierungen müssen in Österreich ausgebaut werden

Wien, 26. August 2013 (ÖVP-PK) "Wir müssen Arbeit schaffen, Wachstum fördern sowie Betriebe und Arbeitnehmer entlasten – das ist das Ziel der ÖVP. Denn nur so bleibt Österreich auch in Zukunft ein zukunftsträchtiger Wirtschaftsstandort, der international mithalten kann", erklärt ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll. Dafür hat die ÖVP zwei konkrete Vorschläge erarbeitet: den Ausbau der freiwilligen Mitarbeitererfolgsbeteiligung und die Arbeitszeitflexibilisierung. "Die Erfolgsbeteiligung bringt neben klaren Vorteilen für die Mitarbeiter – bessere Einbindung ins Unternehmen, Erhöhung der Motivation und Lohnsteigerung durch Gewinnbeteiligung – auch Vorteile für die Unternehmen durch erwartbare Produktivitätssteigerungen", erklärt der ÖVP-Finanzsprecher, und weiter: "Wollen wir erfolgreiche Unternehmen, die sichere Arbeitsplätze garantieren, müssen wir ihnen beste Rahmenbedingungen geben. Bei der Arbeitszeitflexibilisierung geht

es uns darum, dass dann gearbeitet werden kann, wenn Arbeit anfällt. Wir müssen flexibilisieren, aber ohne Zwang. Die Wochenarbeitszeit von 38,5 bzw. 40 Stunden bleibt", betont Stummvoll, und in Richtung SPÖ: "Das einzige, was von Seiten der SPÖ regelmäßig kommt, ist die Forderung nach neuen Steuern. Die ÖVP stellt sich klar gegen diesen sozialistischen Klassenkampf und neue Steuern für Unternehmen, Familien und Mittelstand", betont Stummvoll abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp