GDC Europe 2013 Bricht Teilnehmerrekord mit Fast 2.250 Vertretern der Spiele-industrie aus 56 Ländern

(PRN) - -- Im nächsten Jahr wird die GDC Europe vom 11. bis 13. August 2014 wieder in Köln stattfinden

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Game Developers Conference(TM) Europe (GDC Europe) 2013 ist am Mittwoch, den 21. August 2023, erfolgreich zu Ende gegangen. Circa 2.250 Teilnehmer aus mindestens 56 Ländern besuchten die Konferenz und die Ausstellermesse und setzten damit einen neuen Rekord für die jährlich stattfindende Veranstaltung. Ausgerichtet von UBM Tech Game Network, den Organisatoren hinter der Game Developers Conference®-Reihe, ist die GDC Europe, die führende Konferenz für Entwickler in Europa. Die Organisatoren geben nun bekannt, dass die nächste Konferenz vom 11. bis 13. August 2014 wieder in Köln stattfinden wird. Wie jedes Jahr wird sie im Vorfeld zur gamescom ausgerichtet, die vom 13. bis 17. August 2014 stattfindet.

In ihrem fünften Jahr hieß die GDC Europe knapp 130 internationale Referenten und mehr als 75 Aussteller und Sponsoren willkommen. Das Programm bestand aus über 90 Vorträgen zu aktuellen Themen rund um die Spieleentwicklung, aufgeteilt in fünf Tracks (Business, Marketing & Management, Design, Production, Programming & Visual Arts) und drei Summits (Free to Play Design & Business Summit, Smartphone & Tablet Summit und Independent Games Summit). VIP- und All Access Pass-Inhaber sowie Abonnenten des GDC-Vault haben in den nächsten Wochen Zugriff auf die Video- und Audioaufzeichnungen der Vorträge.

"Wir waren begeistert vom geschäftigen Treiben auf der Ausstellungsfläche und vom positiven Feedback über die hochwertigen Vorträge und Networking-Möglichkeiten auf der diesjährigen GDC Europe", sagt Meggan Scavio, General Manager der GDC-Veranstaltungen. "Wir sind dankbar für die Unterstützung durch unsere internationalen Referenten und die Ratschläge unserer gefeierten Advisory Board-Mitglieder und freuen uns bereits auf das kommende Jahr!"

Höhepunkte der Show waren unter anderem Virtual Reality-Spiele, cineastische Spieleerfahrungen, die nächste Konsolengeneration und die Definition der nächsten Generation von Spieleentwicklung. Internationale Herausforderungen und Möglichkeiten, Publishing und Marketing von mobilen Spielen, Free to Play und Community Management waren ebenfalls beliebte Themen.

Viele der Vorträge sorgten vor Ort und auf diversen Social Media-Kanälen für angeregte Gespräche. So etwa diskutierten die Oculus Rift-Gründer Palmer Luckey und Nate Mitchell, wie sich bessere VR-Spiele realisieren lassen; Ubisofts Far Cry 3-Projektleiter Patrick Plourde stellte das neue JRPG Child of Light vor; Heavy Rain und Beyond: Two Souls Entwickler David Cage hielt einen fesselnden Vortrag über die Zukunft cinematischer Spiele und warum Entwickler von der Filmindustrie lernen können. Der Vortrag des gefeierten Industrieveteranen Don Daglow über die Herausforderungen der nächsten Konsolengeneration, die über die grafische Evolution hinausgehen, sowie Kevin Perrys (Microsoft) Talk über die Entwicklung der Monetarisierung von Ages of Empire Online gehörten zu den Highlights der diesjährigen Konferenz.

Weitere Informationen zur GDC Europe sind unter www.gdceurope.com zu finden. Offizielle Bilder der Konferenz können vom GDC Flickr-Account heruntergeladen werden unter www.flickr.com/photos/officialgdc/.

Berichte über die

Veranstaltung sind u.a. auf Gamasutra zu finden:

http://www.gamasutra.com/content/gdceurope-2013.



CONTACT: Brian Rubin / Teresa Tyndorf fortyseven communications +1-212-391-4707 / +1-323-658-1200 brian @ fortyseven.com / teresa @ fortyseven.com Bibi Jackson / Sandra Lew UBM Tech Game Network +1-415-947-6417 / +1-415-947-6232 bibi.jackson @ ubm.com / sandra.lew @ ubm.com

Web site: http://www.gdceurope.com/