Steindl: ÖVP will Wirtschaftsstandort Österreich stärken

Arbeitszeitflexibilisierung und Mitarbeitererfolgsbeteiligung schaffen Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Wien, 26. August 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP will den Wirtschaftsstandort Österreich stärken. Dafür haben wir Konzepte vorgelegt, die Österreich weiterbringen", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl. "Wir bekennen uns klar zum Ausbau der freiwilligen Mitarbeitererfolgsbeteiligung und der Flexibilisierung der Arbeitszeit. Denn nur so können wir im internationalen Wettbewerb schritthalten", unterstreicht Steindl, und weiter: "Die Sozialisten versuchen, mit dem Verdrehen der Tatsachen von ihrer Anti-Wirtschafts-Politik abzulenken. Neben Pleiten, Pannen und Skandalen tragen die Roten auch mit der nie enden wollenden Forderung um Faymann-Steuern dazu bei, dass Investoren abgeschreckt werden." Die ÖVP steht für zukunftsweisende Politik, die die Wirtschaft und die Menschen stärkt. "Vom Modell der Arbeitszeitflexibilisierung haben alle etwas: Unternehmen können Auftragsspitzen einfacher abwickeln und Arbeitnehmer profitieren von längeren Freizeitstrecken, wenn sie Bedarf haben", so Steindl. Es geht der ÖVP keinesfalls darum, einen Zwölf-Stunden-Regelarbeitstag einzuführen oder die Wochenarbeitszeit zu erhöhen. "Es geht um Flexibilisierung ohne Zwang." Steindl betont abschließend: "Es bringt nichts, sich auf Vergangenem auszuruhen. Während die SPÖ sich vor der Zukunft fürchtet und in einer Schockstarre verharrt, will die ÖVP Österreich weiter voranbringen. Mut und Fleiß müssen sich auszahlen. Dafür kämpfen Michael Spindelegger und die ÖVP." ****

