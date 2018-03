Industrie: Arbeitszeitregelungen modernisieren - Beschäftigung fördern

IV-GS Neumayer: Höchstarbeitszeitgrenze von 10h oft nicht praktikabel - Int. Vorbilder wie Schweden oder Tschechien definieren keine tägl. Höchstgrenze

Wien (OTS/PdI) - "Das derzeitige österreichische Arbeitszeitrecht ist unübersichtlich und zu restriktiv. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen nicht den Notwendigkeiten einer modernen Arbeitswelt", betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Christoph Neumayer, heute, Montag, anlässlich der andauernden Diskussion um die Arbeitszeit. "Um den Rahmen für geeignete Arbeitszeitmodelle in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt zu schaffen, besteht dringender gesetzlicher Änderungs- und Modernisierungsbedarf. Die täglichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeitgrenzen des Arbeitszeitgesetzes entsprechen vielfach nicht den praktischen Bedürfnissen um Arbeitsspitzen abdecken zu können. Insbesondere die gesetzliche Tageshöchstarbeitszeit von zehn Stunden ist nicht praktikabel", unterstrich Neumayer. Die Europäische Arbeitszeitrichtlinie sieht keine tägliche Höchstarbeitszeitgrenze vor. Aufbauend auf der Systematik der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie definieren auch die Arbeitszeitgesetze beispielsweise in Schweden, Tschechien, Großbritannien, den Niederlanden oder Finnland keine täglichen Höchstgrenzen, sondern beschränken sich auf die Normierung einer täglichen Mindestruhezeit.

"Wir brauchen einen praxisgerechten Betrachtungszeitraum bei der Verteilung der Normalarbeitszeit. Die Fokussierung auf den einzelnen Arbeitstag und die jeweilige Arbeitswoche wird den Anforderungen des Wirtschaftslebens nicht gerecht", hob Neumayer hervor. "Niemand spricht davon, dass die Arbeitszeit insgesamt bzw. dauerhaft verlängert werden soll oder, dass es keinen Ausgleich für die geleisteten Arbeitsstunden geben soll. Ziel muss aber eine bessere Verteilung der Normalarbeitszeit sein, die weiterhin im Durchschnitt bei 40 Stunden pro Woche liegen soll", so Neumayer und: "Bei der geleisteten Jahresarbeitszeit liegt Österreich im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Dies insbesondere auch deshalb, weil Österreich beim jährlichen Urlaubsanspruch und der Anzahl der gesetzlichen Feiertage mit 38 Tagen pro Jahr an der Spitze liegt."

"Das Arbeitszeitgesetz muss eine praxisorientierte und betriebsbezogene Arbeitszeitgestaltung ermöglichen", stellte der IV-Generalsekretär klar. "In Zeiten schlechter Auftragslage kann ein aufgebautes Zeitguthaben abgebaut werden. Einerseits werden mit Zeitkonten unnötige Stehzeiten vermieden und andererseits kann so Beschäftigung in Zeiten konjunktureller Krisen gesichert werden. Davon profitieren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber", betonte Neumayer und forderte entsprechende Durchrechnungsmöglichkeiten auf Betriebsebene.

