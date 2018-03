Rauch: SPÖ setzt ihre Märchenstunde fort

ÖVP-Vorschläge für starken Standort: Freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligung und Arbeitszeitflexibilisierungen - Auch rote Gewerkschaft spricht sich für Arbeitszeitflexibilisierung aus

Wien, 26. August 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ setzt ihre Märchenstunde fort", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Aussagen von Sozialminister Hundstorfer. Rauch weiter:

"Einerseits verbreiten die Sozialisten Unwahrheiten über die ÖVP-Konzepte, andererseits kapieren sie einfach nicht, dass eine Arbeitszeitflexibilisierung starke und sichere Arbeitsplätze bringt. Für die SPÖ noch mal zum Mitschreiben: Nur ein starker Wirtschaftsstandort sichert Arbeitsplätze und Wohlstand", so der ÖVP-Manager. Damit Österreichs Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, müssen die freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligung und die Arbeitszeitflexibilisierung ausgebaut werden." Das sei im internationalen Wettbewerb notwendig und wird auch von Wirtschaftsexperten empfohlen. Der ÖVP-Vorschlag sieht vor:

Innerhalb der Woche solle die Arbeitszeit flexibler werden. Wenn im Betrieb ein Auftrag am Mittwoch fertig sein muss, dann soll man am Montag und Dienstag länger arbeiten, am Donnerstag und Freitag dafür weniger. Entgegen den SPÖ-Märchen geht es dabei nicht um eine Anhebung der Wochenarbeitszeit oder 12-Stunden Regelarbeitstage. 38,5 Stunden bleiben 38,5 Stunden, 40 Stunden bleiben 40 Stunden. "Es soll dann gearbeitet werden, wenn Arbeit anfällt – mit Zeit absitzen muss aber Schluss sein", betont Rauch, der darauf

hinweist, dass sich auch die SPÖ-Gewerkschaft für eine Arbeitszeitflexibilisierung ausspricht, wie ein aktueller Info-Folder von ÖGB/AK belegt. Und zur freiwilligen Mitarbeiterbeteiligung: "Die freiwillige Gewinnbeteiligung ist eine Möglichkeit, Beschäftigte in die Entwicklung der Unternehmen besser einzubinden und so ihre Motivation und Arbeitszufriedenheit zu erhöhen." Zusätzlich können sozialpolitische Ziele mit der Gewinnbeteiligung verknüpft werden: die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verbreiterung der Einkommensbasis der Beschäftigten und die Schaffung von Eigentum. ****

Experten geben der ÖVP nicht nur Recht, was die Flexibilisierung betrifft, sondern auch, was die negativen Auswirkungen von Vermögensteuern angeht. So sagt der Chef des Staatsschuldenausschusses, Bernhard Felderer, im heutigen "Kleine Zeitung"-Interview: "Problematisch ist die Debatte über Vermögenssteuern. Selbst die Diskussion darüber schadet uns." Und selbst SPÖ-Wirtschaftsberater Androsch warnt eindringlich vor neuen Steuern. "... sehe ich überhaupt nicht ein, dass man Steuern erhöht oder wieder einführt. Noch dazu, wo sie nichts bringen oder großen Schaden anrichten" (Vorarlberger Nachrichten, 22.08.2013). Rauch dazu: "Faymann und sein roter Tross müssen endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und die wahren Probleme in unserem Land erkennen, statt Neiddebatten und Klassenkampf zu schüren. Wirtschaftsforscher, Unternehmer und Arbeitnehmer machen sich zurecht Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Wir müssen ein besseres Österreich schaffen, das auch den nächsten Generationen noch Arbeitsplätze bietet. SPÖ-Konzepte dazu fehlen bisher völlig. Der sozialistische Stillstand muss endlich ein Ende haben."

