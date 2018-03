KEIN LICHT von Elfriede Jelinek - Premieren am 2.9. in Graz und 24.9. in Wien

Koproduktion von KosmosTheater und dramagraz

Wien/Graz (OTS) - Elfriede Jelineks KEIN LICHT kommt im September als Koproduktion in gleich mehreren Städten zur Aufführung: Neben den Premieren in Graz (Dom im Berg, 2.9.) und Wien (KosmosTheater, 24.9.) findet zudem auch ein 2-tägiges Gastspiel in Bern (14./15.9.) statt. KEIN LICHT ist ein Geisterszenario nach dem Super-GAU, ein Beckett-haftes Endspiel, ohne dass die Worte Fukushima oder Atomkraft fallen. Es rechnet ab mit unserem bedingungslosen Glauben an die Beherrschbarkeit der Technik und lässt die Schreie der totgeschwiegenen Opfer gespenstisch widerhallen.

Die österreichische Erstaufführung der erweiterten Fassung wird von Ernst M. Binder inszeniert.

Spieltage Graz: Mo, 2.9. - Sa, 7.9.2013 | 20:00 Uhr

Spieltage Wien: Di, 24.9. - Sa, 5.10.2013 | Di-Sa | 20:00 Uhr | www.kosmostheater.at

Weitere Infos finden Sie in unserem Pressecorner:

http://www.kosmostheater.at/cgi-bin/page.pl?id=118

Rückfragen & Kontakt:

GAMUEKL | Gabriele Müller-Klomfar

T +43 (0) 699 / 1 9131411

office @ gamuekl.org

http://www.gamuekl.org