SP-Valentin an FP-Matiasek: Wiener Stadtgärtner pflegen die 100.000 Alleebäume mit viel Know-how und Engagement

Spezielles Baumsortiment für die Millionenstadt zum Erhalt der Grünen Lungen

Wien (OTS/SPW-K) - "Guten Morgen, Frau Matiasek!", so kommentiert SPÖ-Valentin die heutigen Aussagen der FPÖ-Politikerin zu den Alleebäumen: "Die guten Ratschläge von Frau Matiasek sind entbehrlich, ihre Forderungen überholt. Faktum ist, dass die Wiener Stadtgärtner die Alleebäume in Wien das ganze Jahr über hegen und pflegen und darüber hinaus seit etlichen Jahren mit wissenschaftlicher Begleitung sehr erfolgreich an einer Baumverjüngung in Wien arbeiten", erläutert Valentin. Er bedankt in diesem Zusammenhang bei den Stadtgärtnern für ihr unermüdliches Engagement für die Grünen Lungen Wiens, während Matiasek den Stadtgärtnern die Kompetenz und den Einsatz abspricht.

"Im Zuge von Neupflanzungen wird der städtische Baumbestand step by step verjüngt. Neu gepflanzt werden jene Baumarten, die mit den besonderen Gegebenheiten einer Stadt gut zurechtkommen: Nämlich den erhöhten Stressfaktoren durch Verkehr, Bodenverdichtung, eingeklemmten Wurzeln, Erschütterungen und auch den vermehrten Hitzetagen - einer Folge des auch bei uns spürbaren Klimawandels. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Experten haben die Wiener Stadtgärten daher in den letzten Jahren eine entsprechende Liste von Baumarten für die Millionenstadt erarbeitet. Insgesamt finden sich im Baumsortiment der Stadt Wien rund 30 Bäume, einer dieser "robusten" Sorten ist der Celtis, der Zürgelbaum, der in Wien seit einigen Jahren verstärkt bei Neu- und Nachpflanzungen an stark frequentierten Straßen eingesetzt wird. Diese Baumart hat sich extrem bewährt", erklärt Valentin. Mehr als die Hälfte der Fläche der Millionenstadt sei Grünraum, zusätzlich wüchsen in Wien 100.000 Alleebäume im Straßenbereich. Um diese grüne Vielfalt zu erhalten, werden die Bäume gemäß ÖNorm von den Wiener Stadtgärten das ganze Jahr über gepflegt und regelmäßig auf Gesundheit und Sicherheit überprüft.

"Wien hat übrigens das strengste Baumschutzgesetz Europas. Es ist wirklich eine Schande, wenn Kollegin Matiasek den Stadtgärtnern nun unterstellt, das Problem zu negieren, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist und Wien auch international als Vorzeigemodell für den kompetenten Umgang mit Stadtbäumen gilt. Wenn schon die Alleebäume für die FP-Wahlwerbung erhalten müssen, dann dürften - außer den üblichen Facebook-Entgleisungen - offensichtlich bei der FPÖ wirklich keine Themen vorhanden sein", so Valentin abschließend.

