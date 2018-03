ÖVP-Verfassungssprecher Gerstl zu NSA: Herr Klug, was wissen Sie?

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Das beharrliche Schweigen des Verteidigungsministers in der Frage eines möglichen Lauschpostens des US-Geheimdienstes NSA ist für ÖVP-Verfassungssprecher Abg. Mag. Wolfgang Gerstl völlig inakzeptabel. "Datenschutz und der Schutz der Persönlichkeitsrechte - zum Beispiel die Achtung von Privat- und Familienleben - sind in Österreich verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte. Diese Rechte muss ein Minister gegenüber seinen Mitarbeitern und allen Staatsbürgern sicherstellen."

Gerstl weiter: "Geheimdienstarbeit ist wichtig, aber sie muss zum Nutzen Österreichs erfolgen. In einer demokratischen Gesellschaft ist es nicht akzeptabel, jede Form von Information zu verweigern. Auch Geheimdienste sind zum Wohl des Souveräns - dem Volk - da. Transparenz über das, was Geheimdienste tun und wie sie es tun, ist eine unentbehrliche Voraussetzung für demokratische Verantwortung und sichert allein die nötige Akzeptanz dafür, dass über manche Dinge nicht öffentlich gesprochen werden kann."

In dieser Verantwortung appelliert Gerstl eindringlich an Minister Klug, für die nötige Transparenz zu sorgen. "Bei allem Verständnis dafür, dass nicht alle Informationen preisgegeben werden können, kann doch die Frage, mit welchen ausländischen staatlichen Institutionen eine Zusammenarbeit erfolgt, nicht der Geheimhaltung unterliegen. Der Verteidigungsminister soll sich nicht hinter "Zuständigkeiten" verstecken, sondern endlich sagen, was er weiß! Österreichische Geheimdienste haben allein für das Wohl der Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten und nicht die Arbeit ausländischer Geheimdienste zu verteidigen", stellte Gerstl heute, Montag, klar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at