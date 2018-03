Darabos: SPÖ setzt bei Ganztagsschulen nächsten zukunftsweisenden Schritt - Verdoppelung der Mittel

SPÖ ist Motor in Sachen Bildung und gibt Themen vor, ÖVP verunsichert die Menschen - 320 Mio. Euro pro Jahr für flächendeckendes Ganztagsschulangebot

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos begrüßt die Ankündigung von Bundeskanzler Werner Faymann in den "Salzburger Nachrichten", die Mittel für den Ausbau der Ganztagsschulen zu verdoppeln. "Die SPÖ mit Bundeskanzler Werner Faymann beweist damit ein weiteres Mal, dass sie die wichtigen Themen vorgibt. Das zeigt sich beim Kampf um Arbeitsplätze und sichere Pensionen genauso wie bei unserem Eintreten für faire und bessere Bildung. Mit der Ansage von Bundeskanzler Werner Faymann, 320 Millionen Euro pro Jahr für den Ausbau der Ganztagsschulen zu investieren, setzt die SPÖ einen weiteren zukunftsweisenden Schritt und stellt einmal mehr deutlich unter Beweis, dass sie der Motor in Sachen Bildung ist", sagte Darabos heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Kritik übte Darabos an der ÖVP, die in "Bildungsfragen blockiert und nach wie vor Klientelpolitik betreibt, statt die Chancen unserer Kinder in den Vordergrund zu stellen", so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer mit Blick auf die Blockadehaltung der Spindelegger-ÖVP bei der gemeinsamen Schule.

Der von Bundeskanzler Werner Faymann angekündigte Ausbau der ganztägigen Schulen sei eine "zentrale Maßnahme für mehr Chancengerechtigkeit und beste Chancen unserer Kinder", betonte Darabos. "Denn gerade die von der SPÖ favorisierten Ganztagsschulen in verschränkter Form bieten eine optimale Aufteilung zwischen Lern-und Freizeit und ermöglichen eine intensive Förderung unserer Kinder unabhängig von Herkunft und Einkommen der Eltern", sagte Darabos. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: "Die SPÖ gibt die Zukunftsthemen vor, die ÖVP dagegen bremst und verunsichert die Menschen", so Darabos mit Bezug auf den Zick-Zack-Kurs der ÖVP in Sachen Frauenpensionsalter und 12-Stunden-Arbeitstag sowie in der Bildung beim Thema Lehrerdienstrecht und Ganztagsbetreuung. (Schluss) mb/ah

