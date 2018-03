LH Platter, StS Kurz und Österreichischer Integrationsfonds eröffnen Österreich-Zentrum ("Welcome Desk") in Innsbruck

Der Welcome Desk ist Teil der Strategie "Integration von Anfang an" mit speziellem Neuzuwander/innen-Service

Innsbruck (OTS) - Am 26. August 2013 präsentierten Landeshauptmann Günther Platter, Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz und der Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), Franz Wolf-Maier, die neue Strategie "Integration von Anfang an" und eröffneten den Welcome Desk im ÖIF-Integrationszentrum Tirol. Damit wird das Neuzuwander/innen-Service des ÖIF an allen Standorten in Österreich angeboten.

Mit der neuen Strategie "Integration von Anfang an" werden Zuwander/innen vom ersten Gespräch an der österreichischen Botschaft im Ausland bis zur Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft begleitet und so ein Integrationsbogen über mehrere Jahre gespannt. Am Welcome Desk gibt es Informationen zu allen zentralen Fragen des Lebens in Österreich, wie: "Wo kann ich rasch Deutschlernen und welche passenden Kursangebote sind in der Region Tirol verfügbar?", "Wie melde ich mein Kind zur Schule an?" oder "Welche Grundwerte sind für das Zusammenleben in Österreich wichtig?". Migrant/innen werden zudem über ihre Rechte und Pflichten in Österreich informiert.

Integration von Anfang an

Landeshauptmann Günther Platter: "Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, Integration offensiv einzufordern und diesen Prozess aktiv zu unterstützen. Mit Ängstlichkeit, Gleichgültigkeit oder Naivität - wodurch die politische Debatte oft geprägt ist - ist niemandem geholfen. In Tirol funktioniert das Zusammenleben von Einheimischen und Migranten, weil wir Probleme erkennen und anpacken, statt sie zu zerreden. Dazu gehört die Unterstützung von Zugewanderten beim Erwerb der deutschen Sprache, beim Zugang zu Bildung und qualifizierter Arbeit ebenso wie Bemühungen um eine Versachlichung des Themas und die Offenheit gegenüber der Vielfalt in unserer Gesellschaft. Wir möchten erreichen, dass Zugewanderte nicht als Fremde wahrgenommen, sondern als neue Tirolerinnen und Tiroler begrüßt werden."

Staatssekretär Sebastian Kurz betont: "Integration darf nicht länger dem Zufall überlassen bleiben. Es braucht einen strukturierten Integrationsprozess auf Basis klar definierter Rechte und Pflichten. Unser Ziel ist es, von Beginn an gemeinsame Werte zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sich Zuwanderinnen und Zuwanderer mit ihrer neuen Heimat Österreich identifizieren. Wer bereit ist, durch Leistung und persönliches Engagement etwas weiterzubringen, den heißen wir gerne willkommen."

Umfassendes Service-Angebot als Basis für Integration

Franz Wolf-Maier, Geschäftsführer des ÖIF: "Potenziale von Migrantinnen und Migranten bleiben häufig ungenutzt. Unser Service-Angebot, das Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer, die sich in Tirol niederlassen möchten, von Anfang an begleitet, bietet individuelle Unterstützung bei der Integration in Bildung, Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Nach Eröffnungen in Wien, Graz, Linz und Salzburg freuen wir uns, mit dem Welcome Desk in Innsbruck nun an allen Standorten österreichweit unser Neuzuwander/innen-Service anbieten zu können."

Der neue Integrationsbogen von der Botschaft im Herkunftsland bis zur österreichischen Staatsbürgerschaft gliedert den Integrationsprozess in vier Stufen:

1. Vorintegration im Herkunftsland an der Botschaft

Integration beginnt schon vor der Einreise nach Österreich an den Botschaften

Umfassende Information über Österreich, Rechte und Pflichten

Bündelung aller Angebote zur Vorintegration, z. B. www.sprachportal.at und www.berufsanerkennung.at

Info-Folder "Ihre Zukunft in Österreich"

Voucher für einen Besuch im Integrationszentrum in Österreich

2. Erstintegration im Integrationszentrum in Österreich

ÖIF Welcome Desks in den Integrationszentren als Erstanlaufstelle und Info-Drehscheibe für Neuzuwander/innen

Aktive Willkommenskultur bei einem umfassenden Erstgespräch, bei dem auch der individuelle Integrationsweg definiert werden kann.

"Welcome Box": Dokumentenmappe mit auf die Person abgestimmten Informationen: a) Information "Willkommen in Österreich" mit den wichtigsten Infos rund um einen erfolgreichen Start in Österreich b) Wertevermittlung: durch die Rot-Weiß-Rot-Fibel "Zusammenleben in Österreich", die Neuzuwander/innen vermittelt, welche Werte Österreich ausmachen c)Informationen zu regionalen Integrationsangeboten sowie auf die Person abgestimmte Zusatzinformationen (z.B. Angebote für Studierende)

Erster Welcome Desk in Wien, gefolgt von Eröffnungen in den Integrationszentren in Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck

3. Vertiefende Integration

Angebot von begleitenden Follow-up-Gesprächen

Besprechungen über die Erfüllung der gemeinsam gesetzten Integrationsziele

4. Erwerb der Staatsbürgerschaft

Am Ende des erfolgreichen Integrationsprozesses kann der Erwerb der Staatsbürgerschaft nach 6 Jahren (bei besonderem Engagement) o der nach 10 Jahren stehen

Kriterien: a) Sprachkenntnisse b) Unbescholtenheit c) Selbsterhaltungsfähigkeit d) Bei Staatsbürgerschaftserwerb bereits nach 6 Jahren: ehrenamtliches Engagement bzw. ausgezeichnete Deutschkenntnisse

Staatsbürgerschaftstest mit Fokus Werte und Zusammenleben, ein kleiner Teil auch Faktenwissen über Österreich

Verleihung der Staatsbürgerschaft als feierlicher Akt der Anerkennung gegenüber der neuen Staatsbürgerin oder dem neuen Staatsbürger

Alle Informationen zu den Stufen des Integrationsbogens gebündelt auf: www.integration.at

