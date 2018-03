vida-Jugend zu Arbeitszeit: Zurück-in-die-Vergangenheit-Modelle "schwarzer Raubritter"

Jugendarbeitslosigkeit, bildungspolitische Katastrophe und leere Kindergärten werden provoziert

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Konzepte der ÖVP für eine ihrer Auffassung nach moderne Arbeitswelt sind bei genauer Betrachtung nichts anderes als Zurück-in-die-Vergangenheit-Modelle", kritisiert der Vorsitzende der Jugendabteilung in der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida (vida-Jugend), Markus Della-Pietra. "Wenn Arbeitnehmer 12 Stunden pro Tag für weniger Lohn arbeiten sollen, dann ist das nichts anderes als modernes Raubrittertum. Für Arbeitnehmer hat die ÖVP nichts übrig. Nur Spekulanten, Konzerne und Millionäre werden von den schwarzen Raubrittern allzu offensichtlich verschont", so Della-Pietra.++++

Eine Ausweitung der Tageshöchstarbeitszeit würde zudem kontraproduktive Folgen für den schwächelnden Arbeitsmarkt haben: Die ohnedies zu hohe Jugendarbeitslosigkeit würde weiter ansteigen. "Wie die ÖVP Jobs mit Arbeitszeitverlängerung sichern will, entbehrt jeglicher Grundlage. Denn Arbeitsplätze sichert und schafft man bekanntlich nicht erst seit heute mittels arbeitszeitverkürzenden Maßnahmen", so der Vorsitzende der vida-Jugend.

Die Eltern hätten durch Arbeitszeitverlängerung zudem weniger Zeit zur Unterstützung ihrer Kinder in schulischen und ausbildungsbezogenen Pflichten. "Die ÖVP will die jungen Menschen offenbar in eine bildungspolitische Katastrophe manövrieren", sagt Della-Pietra.

Wenn laut ÖVP zukünftig Arbeit nur mehr dann geleistet werden soll, wenn sie anfällt, dann bedeutet dies, dass eine Planung des Familien-und Freizeitlebens für junge Menschen in Zukunft kaum mehr möglich sein wird, so Della-Pietra: "Wo kommen wir da hin, wenn uns die ÖVP vorschreiben will, dass wir unsere Familien- und Freizeitplanung nur mehr ausschließlich an vollen bzw. leeren Auftragsbüchern auszurichten haben?"

"Bei altbackenen Spaßbremsen, die sich gerne mit einem modernen Kleid schmücken, ist die Produktion von Stress und Unlust am laufenden Band aber offenbar Programm. Wenn die von Familienminister Mitterlehner angekündigten zigtausend neuen Kindergartenplätze dann leer bleiben, könnte es für die selbsternannte Familienpartei ein böses Erwachen geben", warnt der vida-Jugendvorsitzende.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 01 53444 79 261

Mobil: 0664/61 45 733