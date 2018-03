Trink Dich stromkostenfrei mit Care-Energy-Drink

Mit dem Motto: "Doppelschlag - Mit Energydrink aufladen und Energierechnung senken", sorgt Care-Energy schon wieder für Wirbel unter den Energieversorgern, denn der moderne Energiedienstleister geht sehr innovative Wege, wenn es darum geht, Kunden deren Energierechnung zu senken.

Care-Energy-Drink ist ein Energy Drink auf Molkenpermeatbasis (55% Molkeerzeugnis) mit erhöhtem Koffeingehalt (32mg/100ml), welcher mit seinem erhöhten Koffeingehalt den "Trinker" mit Energie versorgt und Garant ist, dass dieser "unter Strom steht". Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Kilokalorien des modernen Energy-Drinks, werden in Wh aufgewogen.

Laut Herstellerangaben beinhaltet eine Dose 125 kcal und dies entspricht 145,375 Wh. Also schreibt Care-Energy beim Kauf einer Dose Care-Energy-Drink 145,375 Wh zum Wert des jeweiligen Strompreises gut, unabhängig davon, bei wem die Energie bezogen wird.

Wer also viel Care-Energy trinkt, dem wird weder der Saft im Kühlschrank noch in der Leitung ausgehen.

Erhältlich ist der Care-Energy-Drink derzeit ausschließlich über den Care-Energy Laden, also den Care-Energy Shops in Hamburg und Berlin, aber auch online unter www.care-energy-drink.de

"Unser Warensortiment an energieeffizienten Geräten, für welche Kunden keine Energiekosten mehr bezahlen müssen, aber auch an Energiespendern wie der Care-Energy-Drink, wo unsere Kunden die Kilokalorien als Wh gutgeschrieben bekommen, wird ständig erweitert und zeigt den neuen Trend", so Martin Richard Kristek.

Zukünftig stellt sich der Geschäftsführer der Care-Energy vor, dass die Energierechnung vollends durch den Handel von effizienten energieverbrauchenden Geräten und energieversorgenden Bio-Lebensmittel abgedeckt wird.

Ist das das Ende der regulären Energiebranche?

Informationen zum Unternehmen:

Wie die Energiewende mit Care-Energy funktioniert und weshalb Care-Energy der Energieversorger der Energiewende ist, sehen Sie im Film von Frank Farenski "Leben mit der Energiewende", hier der Link zum Film: www.care-energiewende.de

www.care-energy.de

Care-Energy ist die wichtigste Marke der mk-group Holding in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland derzeit rund 8.000 Care-Energy Energieberater. Care-Energy versorgt derzeit rund 320.000 zufriedene Kunden ausschließlich mit Öko-Energie und bietet als Energiedienstleister in Deutschland Contracting für alle, also neben der Industrie und Großgewerbe auch für Privathaushalte und kleine Unternehmen, an.

Zudem bietet Care-Energy zurzeit den einzigen Sozialtarif für Energiebezug für bedürftige Haushalte, eine kostenlose Energieeffizienzberatung, einen kostengünstigen Bezug von energieeffizienten Haushaltsgeräten, Geräte- und Installationsservice und energieeffiziente Renovierung.

Ausgezeichnet wurden die Aktivitäten von Care-Energy im Rahmen: Land der Ideen 2011, Best of Mittelstand 2012, Clean Tech Media Award 2012 und seit 2013 wird Care-Energy vom Verbraucherschutz empfohlen.

