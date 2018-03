Pressekonferenz: Präsentation von "Kenne Deinen Schmerz - bei Rheuma rasch zur richtigen Diagnose und Therapie"

"Kenne Deinen Schmerz" für Ärzte und Patienten

"Kenne Deinen Schmerz" entstand auf Initiative von Sabine Waste, die selbst an schwerer rheumatoider Arthritis (chronischer Polyarthritis) erkrankt war.

Aus eigener Erfahrung weiß sie: Bei rheumatoider Arthritis muss Diagnose und Therapie möglichst frühzeitig erfolgen, denn aggressive Verlaufsformen können ein Gelenk binnen weniger Monate zerstören, irreversible Deformierungen bleiben zurück.

Wurde bei chronischen Schmerzen im Bewegungsapparat noch keine zufriedenstellende Therapie gefunden, soll der Arzt mit "Kenne Deinen Schmerz" daran erinnert werden, möglichst früh an den Rheumatologen/Rheumaambulanz zu überweisen.

Patienten zur Selbständigkeit motivieren

Auch der Patient soll motiviert werden, einen Rheumatologen/Rheumaambulanz aufzusuchen, wenn er mit dem Behandlungserfolg nicht zufrieden ist. Die rheumatoide Arthritis soll entweder ausgeschlossen sein oder die schützende Basistherapie möglichst bald beginnen.

Bei bekannter Diagnose rheumatoide Arthritis soll "Kenne Deinen Schmerz" als Instrument für den Arzt die Therapietreue (Compliance) verbessern, Patienten zu einer positiven Erwartungshaltung motivieren und die Wichtigkeit der regelmäßigen Therapiekontrolle bewusst machen.

Erfolgsgeschichte Rheumatherapie

Die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Basistherapie bei rheumatoider Arthritis kann mittlerweile als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Bei rechtzeitigem Einsatz kann die Zerstörung von Knorpeln, Knochen und Gelenken stark verlangsamt oder auch verhindert werden. Die typischen Rheumahände müssen nicht mehr sein. Gut therapierte Patienten können im Berufsleben verbleiben, dem Gesundheitswesen bleiben hohe Folgekosten erspart.

Erste Ansprechstelle: Rheumaspezialist

Bei chronischen Schmerzen im Bewegungsapparat ist die Rheumaambulanz oder der Rheumatologe erste Ansprechstelle, um die Diagnose rheumatoide Arthritis auszuschließen oder die wichtige Basistherapie zu beginnen. Die anschließende regelmäßige Verlaufskontrolle der Therapie ist für den Behandlungserfolg entscheidend.

2 Jahre Wartezeit bis zur richtigen Diagnose

In Österreich leiden ca. 440.000 Menschen an schwerem, chronischem Dauerschmerz. Diese warten im Schnitt über 2 Jahre auf die richtige Diagnose, und weitere 11 Monate bis zur adäquaten Behandlung (Schmerzbericht Johanneum Research 2011).

0,5-2% der Bevölkerung sind von rheumatoider Arthritis (chronischer Polyarthritis) betroffen. Lange Wartezeiten bis

zur Therapie sind nicht akzeptabel, denn es braucht eine frühzeitige Behandlung, um bleibende Gelenkschäden und sichtbare Zerstörungen zu verhindern.

"Kenne Deinen Schmerz" soll möglichst vielen Patienten und Ärzten bekannt werden, um das Bewusstsein für die Erkrankung rheumatoide Arthritis zu fördern. "Kenne Deinen Schmerz" kann kostenlos bei der help 4 you company, Tel 0676/40 20 831 oder per e-mail:

info@help4youcompany.at bestellt werden.

