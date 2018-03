FSG-GÖD-Jugend: Jugendvertrauenspersonen im öffentlichen Dienst

Junge Menschen im Bundes- und Landesdienst müssen endlich das Recht erhalten um Vertreter aus deren Mitte wählen zu können.

Wien (OTS/FSG) - In fast allen Bereichen, außer dem Bundes- und Landesdienst gibt es die Möglichkeit, dass wenn mehr als 5 Lehrlinge/Jugendliche im Betrieb beschäftigt sind, Jugendvertrauenspersonen gewählt werden können welche die junge Mitarbeiterschaft vertritt und ein Sprachrohr für diese Altersgruppe ist.++++

"Für uns ist es überhaupt nicht verständlich warum im Bundes- und Landesdienst die jungen Menschen nicht die Möglichkeit erhalten um aus deren Mitte eine Jugendvertrauensperson bzw. eine/einen Jugendvertrauensrat/rätin zu wählen", so der FSG-GÖD Jugendvorsitzende Michael Schuh. "Die Lehrlinge und Jugendlichen haben das Recht darauf, dass auch ihre Stimmen, Anregungen etc. durch Vertrauenspersonen dieser Altersgruppe vertreten werden. Lehrlinge und Jugendliche haben oftmals ganz andere Probleme, Sorgen und Themen als die der Erwachsenen und erfordert deshalb Kontaktpersonen derselben Altersstruktur," so Schuh weiters. "Die "Jungen" sind das wertvolle Gut für die Zukunft und deshalb müssen auch sie mitbestimmen bzw. die Möglichkeit erhalten den öffentlichen Dienst mitzugestalten" so der FSG-GÖD Jugendvorsitzende.

"Das Thema Jugendvertrauenspersonen muss ein Teil der nächsten Dienstrechtsnovelle darstellen und schnellstmöglich umgesetzt werden. Im Zuge der nächsten Personalvertreterwahl im Herbst 2014 sollen dann die Jugendvertrauenspersonen gewählt werden" fordert Schuh abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Schuh



FSG-GÖD Jugendvorsitzender

Tel:0676/35 10 595



E-Mail: Michael Schuh @ goedfsg-jugend.at

Homepage: www.goedfsg-jugend.at