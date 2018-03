FPÖ: Gartelgruber, Abwerzger: "In Sachen Vignettenpflicht wären Taten jetzt wichtiger als große Worte"

In diesem Sinne erwarten wir uns, dass die Landesregierung handelt und das Bundesstraßenmautgesetz vor den VfGH bringt!

Wien (OTS) - Nachdem nun die Tiroler Landesregierung in der morgigen von der Opposition beantragten Sondersitzung des Landtags zum Thema "Direktzug nach Lienz" das durch die fallende Vignettenfreiheit für Kufstein drohende Verkehrschaos für ein Ablenkungsmanöver instrumentalisiert, fordern die Wörgler Nationalrätin Carmen Gartelgruber und der freiheitliche Landesparteiobmann Mag. Markus Abwerzger die Landesregierung endlich zum Handeln auf, "sonst sei ihr Dringlichkeitsantrag zur Vignettenfrage reine Augenauswischerei".

"Neben der Sturheit von Ministerin Bures, die sich auch nach einem Gespräch mit dem Kufsteiner Bürgermeister absolut unwillig zeigt, eine Lösung im Sinne der Kufsteiner Bürger herbeizuführen und der Ablehnung meiner diesbezüglichen Initiativen im Nationalrat durch SPÖ & ÖVP reihen sich nun auch die beiden Regierungspartner auf Landesebene in die Reihe jener, die viel reden aber nichts machen ein", so Gartelgruber.

"Wir fordern daher von der Landesregierung eine sofortige Anfechtung des §5 im Bundesstraßenmautgesetz, welcher laut Gutachter Weber in seiner aktuellen Fassung gleichheits- und damit verfassungswidrig ist, um durch eine Aufhebung den nötigen Druck für den Beschluss einer neuen verfassungskonformen Ausnahmeregelung zu liefern, in der dann auch die Sondersituation in Kufstein ihre Berücksichtigung findet.", so Gartelgruber und Abwerzger, die bei einem Nichthandeln von Schwarz und Grün deren Heuchelei endgültig als enttarnt betrachten.

"Andernfalls sehen wir Freiheitliche uns zum uns letztmöglichen Schritt gezwungen, das Gesetz im Rahmen einer Selbstanzeige selbst bis vor den VfGH zu bringen um durch ein Kippen der Ausnahmeregelung den gesetzgeberischen Stein so doch noch ins Rollen zu bringen", so die beiden Freiheitlichen weiter, die daran erinnern dass auf diese Weise auch die Kärntner Ortstafelfrage einer Lösung zugeführt werden konnte. ",Wer will, sucht Wege - wer nicht will sucht Gründe' - nach diesem Motto beweisen wir Freiheitlichen wieder ganz klar, wer hier die konstruktive Kraft im Land Tirol ist", schließen Gartelgruber und Abwerzger.

