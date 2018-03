"Report" im Zeichen der Nationalratswahl

Am 27. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem ersten "Report" nach der Sommerpause startet der ORF am Dienstag, dem 27. August 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 in die Intensivphase der Wahlkampfberichterstattung. Susanne Schnabl präsentiert ein vielfältiges Angebot an Berichten und Analysen; auch die Wahl-App des ORF steht dem Publikum erstmals zur Verfügung.

Die Unentschlossenen

29 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Österreich wissen noch nicht, welcher Partei sie bei der kommenden Nationalratswahl die Stimme geben werden, oder ob sie überhaupt wählen gehen. Das zeigt eine exklusive Umfrage der Karmasin Motivforschung. Diese Unentschlossenen zu überzeugen oder überhaupt ins Wahllokal zu locken, ist die größte Herausforderung für die wahlwerbenden Parteien. Mit welchen Strategien gehen die Wahlkampfmanager in die entscheidenden Wochen und können sie damit bei den Unentschlossenen punkten? Die Umfrage der Karmasin Motivforschung zeigt die Ursachen dieser Wahl-Zurückhaltung und was sich Herr und Frau Österreicher überhaupt von ihren Politikerinnen und Politikern und vom Wahlkampf erwarten. Martin Pusch und Münire Inam berichten.

Das Dorf der Nichtwähler

Neun Parteien stehen österreichweit zur Auswahl, aber immer weniger Menschen geben ihre Stimme ab. In den 80er Jahren lag die Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen noch jenseits der 90 Prozent, zuletzt gingen im Durchschnitt nur noch 78 Prozent zur Wahl - Tendenz weiter sinkend. Ein demokratiepolitisches Warnsignal oder eine ganz normale Entwicklung? Im Tiroler Außerfern liegt der Ort mit der geringsten Wahlbeteiligung: nur 46,4 Prozent im Jahr 2008. Ernst Johann Schwarz hat das Dorf der Nichtwähler besucht.

"Report"-Fakten: Politiker versprechen Jobs

Der Arbeitsmarkt ist das große Thema im laufenden Nationalratswahlkampf. Politiker aller Parteien überbieten einander, neue Jobs zu versprechen. Von 19.000, 38.000, 60.000 bis 420.000 neuen Arbeitsplätzen ist die Rede. Was steckt hinter diesen Zahlen, wie realistisch sind sie und kann die Politik überhaupt noch Arbeitsplätze schaffen? Ein "Report"-Faktencheck von Jakob Horvat und Eva Maria Kaiser.

Gast im Studio ist Hannes Androsch. Der ehemalige Finanzminister und Vizekanzler der SPÖ-Alleinregierung hat seinerzeit selbst Wahlversprechen gemacht; heute kritisiert er als Unternehmer und Buchautor das Fehlen wichtiger Reformen in der politischen Auseinandersetzung. Wie bewertet er den Streit um den Wirtschaftsstandort? Ist Österreich Spitzenreiter oder "abgesandelt"?

Das Chaos auf der Mariahilfer Straße

Fußgänger gegen Radfahrer, Busfahrer gegen Fußgänger - die neue Mariahilfer Straße ist zum Thema im Wahlkampf geworden. Die Idee der Grünen, Wiens wichtigste Einkaufsstraße in eine Fußgängerzone zu verwandeln, stößt auf gröbere Schwierigkeiten. Wenn Politik auf Bewegungsdrang trifft - ein Lokalaugenschein von Alexander Sattmann.

Wiesners Tagebuch

Welche Botschaften schicken Politiker, wenn sie sich frei machen?

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at