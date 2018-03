Arbeitsbesuch in Slowenien - Bundespräsident besucht deutschsprachige Volksgruppen

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird von Sonntag, den 1. bis Montag, den 2. September 2013 der Republik Slowenien einen offiziellen Arbeitsbesuch abstatten. Dieser Besuch beginnt am Sonntag, den 1. September um 15.00 Uhr mit einer Begrüßung mit militärischen Ehren durch den Staatspräsidenten der Republik Slowenien, Borut Pahor, am Kongressplatz in Ljubljana. Um 16.00 Uhr ist eine Veranstaltung mit der deutschsprachigen Minderheite in Gottschee/Kocevje im Veranstaltungszentrum "Seskov dom Kocevje" vorgesehen. Am Programm dieser Veranstaltung stehen ein Gespräch mit den Obleuten der deutschsprachigen Volksgruppen und ein Kulturprogramm.

Am Montag, den 2. September ist ein Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Staatspräsident Borut Pahor mit anschließendem Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter vorgesehen (9.30 Uhr). Weiters steht ein Gespräch mit dem Präsidenten der Staatsversammlung, Janko Veber, am Programm. Nach einem Mittagessen, gegeben von Präsident Pahor zu Ehren der österreichischen Gäste in Bled am See folgt ein Arbeitsgespräch mit Ministerpräsidentin Mag. Alenka Bratusek in der Villa Bled (14.00 Uhr).

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird nach diesem Arbeitsgespräch gemeinsam mit Staatspräsident Borut Pahor in Bled/Festival Hall an der Eröffnung des "Bled Strategic Forum" teilnehmen, wo er zum Thema "A changing Europe in a Changing World" eine Rede halten wird (15.00 Uhr).

Anschließend erfolgt die Rückkehr nach Wien.

