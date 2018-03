Leichtfried/Kadenbach: ÖVP-Uneinigkeit beim Thema Europa

SPÖ-Europaabgeordnete vermissen Klarheit bei der Volkspartei: "Umweltschutz macht nicht bei nationaler Grenze halt"

Wien (OTS/SK) - Angesichts der Aussagen von ÖVP-EU-Staatssekretär Lopatka zur Europäischen Union sieht SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried vor allem einen internen personellen Kampf der ÖVP. "Karas will mehr Brüssel, Lopatka will mehr Wien. Das ist nicht unbedingt ein klarer Kurs der Volkspartei in Sachen Europapolitik", sagt Leichtfried, der sich mit bei derlei Aussagen darin bestätigt sieht, dass es im Außenministerium kaum mehr Europakompetenzen gibt. Leichtfried am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: "Wir sehen einmal mehr, dass es in der ÖVP neben Karas praktisch keine Persönlichkeiten gibt, die ausreichendes Wissen und politisches Gespür für Europa mitbringen." ****

Inhaltlich sieht Leichtfried einmal mehr die EU bei Themen gefordert, die gemeinsam zu lösen sind. "Wir sind für das Subsidiaritätsprinzip und handeln auch danach. Regionale und lokale Probleme sollen im eigenen Land gelöst werden, doch die großen Herausforderungen müssen wir gemeinsam anpacken. An diesen Dingen müssen wir inhaltlich arbeiten. Bloße Ressentiments gegen Europa zu schüren, hilft hier aber nicht weiter", sagt Leichtfried.

Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments, widerspricht Lopatka in Sachen Umwelt. "Umweltschutz macht nicht an der Grenze halt, das ist ganz klar eine gemeinschaftliche Aufgabe. Befremdlich sehe ich auch das Ausspielen Naturschutz gegen Landwirtschaft. Offenbar hat die ÖVP Probleme damit - siehe Berlakovich und Lopatka - Agrar- und Umweltthemen gleichberechtigt zu behandeln", erläutert Kadenbach. (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493