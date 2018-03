Lotto: Jackpot - am Mittwoch geht es um 1,8 Millionen Euro

2 Joker zu je 105.700 Euro in OÖ und in der Steiermark

Wien (OTS) - Die Lotto Ziehung vom vergangenen Sonntag endete mit einem Jackpot, denn es gelang niemandem, die "sechs Richtigen" anzukreuzen, und auch dem Zufallszahlengenerator ist die Kombination 2, 7, 10, 14, 26 und 32 nicht eingefallen. Somit geht es beim Sechser der nächsten Ziehung am kommenden Mittwoch um rund 1,8 Millionen Euro.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 25 und gewannen damit jeweils rund 24.200 Euro. Vier Gewinner kommen aus Wien und erzielten ihre Gewinne zweimal per Normalschein, einmal per Quicktipp und einmal mit dem System 0/07, ein Gewinner kommt aus Tirol und war per Quicktipp erfolgreich.

Joker

Beim Joker gab es zwei Gewinner. Ein Oberösterreicher und ein Steirer erhalten für ihr "Ja" zur richtigen Zahlenkombination jeweils mehr als 105.700 Euro, und beide waren per Quicktipp - auf einer Lotto Quittung - erfolgreich.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25.8.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 879.801,00 - 1,8 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 24.194,50 139 Fünfer zu je EUR 949,40 296 Vierer+ZZ zu je EUR 156,00 6.237 Vierer zu je EUR 34,90 6.848 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 92.358 Dreier zu je EUR 4,10 228.398 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 2 7 10 14 26 32 Zusatzzahl: 25

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25.8.2013:

2 Joker zu je EUR 105.727,20 11 mal EUR 7.700,00 98 mal EUR 770,00 1.114 mal EUR 77,00 11.405 mal EUR 7,00 115.012 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 9 9 9 1 6 0

