FPÖ-Höbart: FPÖ ist die einzige Partei für unsere Jugend

Arbeits- und Ausbildungsplätze sind die wichtigsten Themen für junge Menschen

Wien (OTS) - "Österreichs Zukunft liegt in den Händen unserer Jugend. Daher müssen wir alles tun, um ihnen die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lebensweg mitzugeben. Dazu gehören vor allem sichere Ausbildungsplätze und die gute Bildungsmöglichkeiten. Ein wichtiges Anliegen freiheitlicher Jugendpolitik ist aber auch die Stärkung der Mitwirkungsrechte für junge Menschen in unserer Gesellschaft, aber auch die Stärkung und Anerkennung von freiwilligem Engagement", so der freiheitliche Jugendsprecher NAbg. Christian Höbart, der deutlich macht, wofür die FPÖ in der Jugendpolitik steht.

"Wir wollen auch die Identität der österreichischen Jugend erhalten und unseren Jugendlichen in Zeiten massenhafter Zuwanderung und den daraus entstehenden täglichen Problemen in Schule und Freizeit, den Rücken stärken. Immerhin sind es die kommenden Generationen, die mit den Fehlern der heutigen gutmenschlichen Politik leben müssen. Daher setzt sich die FPÖ gegen Fehlentwicklungen in Österreich zur Wehr und ist der einzige Anwalt für unsere Jugend!", so Höbart abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at