Der trügerische Reiz von Bring-Your-Own-Device (BYOD)

Wien (OTS) - Am 10. September 2013 lädt die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) zu den OCG Horizonten mit den Experten Christoph Riesenfelder und Stephan Winklbauer ein. Im Fokus stehen rechtliche und sicherheitsbezogene Aspekte von BYOD. Eintritt frei

BYOD - Bring-Your-Own-Device ist Thema der nächsten OCG Horizonte Veranstaltung. Zumeist wird das Thema von Lösungsanbietern und der Vorstellung ihrer Produkte getragen. Im Rahmen der OCG Horizonte steht mit den Vortragenden Christoph Riesenfelder und Stephan Winklbauer die Expertensicht im Vordergrund. "Nicht Lösungen werden angesprochen, sondern rechtliche und sicherheitsbezogene Aspekte wie z.B. die Frage des Datenschutzes werden im Vortrag erörtert", so Riesenfelder.

Nach einer kurzen Einführung in das Thema gehen die Vortragenden über das Skizzieren von aktuellen Praxisbeispielen auf die vielen und großen Fragen rund um BYOD ein. Der Vortrag gestaltet sich um rechtlich relevante Themenkreise wie u.a. Arbeitsrecht, Schadenersatzrecht und Datenschutzrecht. Die Frage der "Fernlöschung" von Daten am Handy eines aus dem Unternehmen austretenden Mitarbeitenden steht dabei genauso zur Diskussion wie die Frage nach dem Schadenersatz, wenn ein Gerät bei dienstlicher Nutzung beschädigt oder zerstört wird.

Zusammenfassend zeigt der Vortrag die Vor- und Nachteile von BYOD sowie Möglichkeiten im Umgang mit BYOD-typischen Risiken auf. Es werden Wege zur strukturierten Einführung von BYOD in Unternehmen beschrieben.

Die beiden Vortragenden Christoph Riesenfelder und Stephan Winklbauer referieren gemeinsam zum Thema. Je nach dem Hintergrund der Teilnehmenden besteht die Möglichkeit, einzelne Themen im Rahmen der Veranstaltung zu vertiefen. Die Veranstaltung richtet sich an Personen in mittelgroßen bis großen Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen, die BYOD-Konzepte planen, umsetzen und prüfen müssen - insbesondere an IT- und Sicherheitsverantwortliche, MitarbeiterInnen der Revisions- und Personalabteilung sowie an das Management insgesamt..

Termin und Ort:

Dienstag, 10. September 2013, 18 Uhr

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG), Wollzeile 1, 1010 Wien

Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos, Anmeldung unter www.ocg.at/horizonte (Akkreditierung für Journalisten per E-Mail, siehe Rückfragehinweis.)

Referenten:

- Christoph Riesenfelder ist Spezialist für Informationssicherheitsmanagement und Datenschutz und seit über 20 Jahren in der Beratung tätig. Tätigkeitsschwerpunkte sind Risikomanagement, Informations- und IT-Sicherheit, Datenschutz und IT-Strategie, besonders betreffend Mobility und Endgeräte.

- Stephan Winklbauer ist Rechtsanwalt und Partner bei Willheim Müller Rechtsanwälte und Experte für IT-Recht und Immobilienrecht. Im IT-Recht liegen seine Schwerpunkte in den Bereichen Software, Outsourcing und IT-Projektvertragsrecht, wo er seit vielen Jahren internationale und nationale Unternehmen unterstützt.

Über OCG Horizonte:

OCG Horizonte ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG). Einmal im Monat diskutieren profilierte Experten aktuelle IT Themen und Trends. Kooperationspartner der Netzwerkveranstaltungen sind AUSTRIAPRO und der IT-Cluster der Wirtschaftsagentur Wien.

