PVÖ-Todt: ÖVP verunsichert, SPÖ sichert die Pensionen

Armer Heinz Becker muss ÖVP-Propaganda nachbeten

Wien (OTS/SK) - "Der Seniorenbund bemüht sich ständig beim Frauenpensionsalter zurückzurudern, obwohl er im Vorjahr noch heftig eine vorzeitige Anhebung gefordert hatte. Doch erst gestern hat ÖVP-Wirtschaftsbund-Präsident Leitl gezeigt, dass man selbstverständlich gerne früher anheben will. Nach wie vor weiß in der ÖVP die rechte Hand nicht, was die linke tut. Dadurch werden über 300.000 Frauen in ihrer Lebensplanung verunsichert", betont Pensionistenverbands-Generalsekretär Bundesrat Reinhard Todt zu den heutigen Aussagen von ÖVP-Seniorenbund Mandatar Heinz Becker. ****

Todt: "Der arme Heinz Becker muss jetzt die ÖVP-Propaganda nachbeten, um vom ÖVP-Pensions-Zick-Zack-Kurs abzulenken! Leider fällt jetzt auch der Seniorenbund-Mandatar Becker in den ÖVP-Jargon und bezeichnet getätigte Aussagen von Spindelegger, Fekter, Leitl und Co. als 'SPÖ-Lügen'. Das ist unwürdig, das richtet sich von selbst." (Schluss) up/mp

