FP-Gudenus/Neubauer zu Staatsbürgerschaft-Skandal: FPÖ prüft Anzeige gegen Chefin der MA35!

Politische Verantwortung wird eingefordert - Begründeter Verdacht, dass gezielt Drittstaatsangehörige bevorzugt werden

Wien (OTS/fpd) - Während die Anzahl der Einbürgerungen in Wien Jahr für Jahr steigt, bleiben hunderte Staatsbürgerschaftsansuchen von Südtirolern seit mehr als einem Jahr unbearbeitet. "Die MA35 verwehrt ihnen sogar die Bescheide, auf die sie einen Rechtsanspruch haben", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus im Zuge einer gemeinsamen Pressekonferenz mit FPÖ-Südtirolsprecher NAbg. Werner Neubauer, "man kann sich des Anscheins nicht erwehren, dass Drittstaatsangehörige gezielt bevorzugt und EU-Bürger sogar auf illegale Weise übergangen werden."

Ob tatsächlich bewusst illegal gehandelt wurde und wird, soll nun die Staatsanwaltschaft klären. Gudenus: "Wir werden alle rechtlichen Schritte gegen die Chefin der MA35, Senatsrätin Mag. Beatrix Hornschall und die politischen Verantwortlichen prüfen. Es besteht der dringende Verdacht des Amtsmissbrauchs. Als Abteilungsleiterin wäre sie verpflichtet gewesen, sämtliche Anträge der Südtiroler zu behandeln und fristgerecht Bescheide auszustellen. Das hat sie nicht gemacht und somit den Antragstellern ordentliche Verfahren verwehrt."

Darüber hinaus wird das Kontrollamt eingeschaltet. Im Jahr 2011 hat sich eine Mitarbeiterin der MA35 in den Tod gestürzt, weil sie mit den Arbeitsbedingungen dort schlicht nicht mehr zu Recht gekommen ist. Zahlreiche Mitarbeiter klagen über akutes Burnout. "Es ist vor allem dringend zu prüfen, ob in der MA35 genug Personal für die Fülle von Aufgaben zur Verfügung steht, ob die Abteilung finanziell ausreichend ausgestattet ist und ob es eine Weisung der zuständigen SPÖ-Stadträtin Frauenberger gibt, Anträge von EU-Bürgern gar nicht oder zumindest nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit zu bearbeiten", so Gudenus und Neubauer.

Bereits seit 1 1/2 Jahren warten über 400 Südtiroler auf ihren Bescheid zur Erteilung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Einen Devolutionsantrag, also die Zuteilung der Staatsbürgerschaftsansuchen an eine andere übergeordnete Behörde, wurde im Juni 2013 mit der Begründung als unzulässig zurückgewiesen, dass es keine sachlich in Betracht kommende Oberbehörde gäbe. Für Neubauer ist dies ein klarer Fall für die Volksanwaltschaft. Diese wird auch von der FPÖ mit der Angelegenheit betraut werden. Es könne nicht sein, dass es bei einer Nichtbehandlung eines Antrages in Österreich keine zuständige Behörde gibt, die letztendlich diese Entscheidung zu treffen hat. Auch ÖVP-Justizministerin Karl ist hier gefordert, so Neubauer, der sie mittels parlamentarischer Anfragen auffordern wird, diese Gesetzeslücke rasch zu schließen.

"Wir Freiheitliche lassen unsere Freunde in Südtirol nicht im Stich. Wir werden mit allen verfügbaren Mitteln dafür kämpfen, dass sie zu ihrem Recht kommen", versichern Neubauer und Gudenus abschließend. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794