VIER PFOTEN Tipps: So handeln Sie richtig bei Giftköderverdacht

Wien (OTS) - Von Hundehassern ausgelegte Giftköder sind leider keine Seltenheit. Im schlimmsten Fall kann das Verschlingen des "Leckerbissens" für das Tier tödlich enden. VIER PFOTEN gibt Tipps zum richtigen Verhalten bei bestehendem Verdacht auf Giftköder.

Bei bereits bestehender Giftköderwarnung (www.giftwarnung.info) sollten Hundehalter das betreffende Gebiet meiden oder ihrem Vierbeiner einen Maulkorb anlegen. Da das Tragen eines Maulkorbs für fast alle Hunde unangenehm ist, ist es am besten, sie auf spielerische Weise daran zu gewöhnen. "Stülpen Sie Ihrem Hund den Maulkorb nicht unvermittelt über die Schnauze", rät Heimtierexpertin Birgitt Thiesmann von VIER PFOTEN. "Das kann zur Folge haben, dass der Hund regelrecht traumatisiert wird und von nun an mit Panik darauf reagiert."

Generell sollte man seinen Hund auf Spaziergängen gut beobachten. Ein Hundehalter erkennt in der Regel schnell, wenn sein Vierbeiner etwas Besonderes wittert. Dann ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt. Neben Giftködern können nämlich auch andere essbare Dinge für den Hund zur Gefahr werden - wie beispielsweise Knochen, Exkremente oder Verdorbenes.

Die Versuche, Hunden abzugewöhnen oder gar zu verbieten, sich im Freien herumliegenden Essensresten zu widmen, sind meistens zum Scheitern verurteilt. Nicht selten bewirken diese Erziehungsmaßnahmen, dass die Tiere alles regelrecht "inhalieren", so dass man es ihnen nicht mehr wegnehmen kann. Im Falle eines Giftköders kann das fatale Folgen haben. "Das Zauberwort heißt Tauschen: Lernen Hunde die gefundene "Beute" mit einem anderen, aus Hundesicht besseren Objekt der Begierde zu tauschen, so verringert das die Gefahr, dass sie einen Giftköder fressen," erklärt Birgitt Thiesmann. Auch diese Lernmethode erfordert einige Vorarbeit, die jedoch das Leben des Tieres retten kann.

Offensichtlich wird ein Vergiftungsverdacht meist durch plötzlich auftretende Krämpfe, Atemnot und Erbrechen. In so einem Fall ist schleunigst ein Tierarzt aufzusuchen, oder - falls vorhanden - die mobile Tierrettung zu verständigen. Von eigenmächtigen Behandlungsversuchen ist dagegen abzusehen. "Sie kosten nur wertvolle Zeit und können den Zustand des Tieres sogar noch verschlimmern", sagt Birgitt Thiesmann. Sollte noch etwas von dem Giftköder vor Ort vorhanden sein, muss er in jedem Fall entfernt und mit zum Tierarzt genommen werden.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum.

www.vier-pfoten.at

