Das war die summerstage Kinderparty

Wien (OTS) - Am 25. August fand bei freiem Eintritt auf der summerstage die Kinderparty 2013 statt. Zu den Highlights gehörten die Verfilmung des Kinderbuchklassikers "Der kleine Nick" und ein Konzert der Kinderliedermacher Danny & Gerry in englischer Sprache. Bei einer Station von "Tierschutz macht Schule" konnten die Kinder von einer professionellen Hundeführerin lernen, wie man am besten mit Hunden umgeht.

Andrang herrschte auch bei der wienXtra Schminkstation und dem wienXtra Basteltisch, an dem Kinder ihre eigenen Buttons gestalten konnten. Die MA13 ("Jugend & Bildung") der Stadt Wien war mit einem Informationsstand vertreten und gab allen interessierten BesucherInnen Infos & Beratung zu sämtlichen Angeboten der Stadt im Bereich Jugend & Bildung.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/