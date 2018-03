JUBILÄUM - 60 JAHRE : INT. GARTENBAUMESSE TULLN nur vom 29. August bis 2. September 2013

ÖSTERREICHS GRÖSSTES GARTENEVENT MIT EUROPAS GRÖSSTER BLUMENSCHAU

Die Int. Gartenbaumesse Tulln setzt die Trends der Saison

Nur vom 29. August bis 2. September wird das Tullner Messegelände zum Zentrum der Garten- und Blumenliebhaber - auf Europas größter Blumenschau. Auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln finden Sie die neusten Trends für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon.

Rosen - Die Königin der Blumen - ein Evergreen in der Gartengestaltung

12.000 Rosen im mondänen Skulpturengarten vom Gärtner Starkl Ein Skulpturengarten bildet in diesem Jahr den Mittelpunkt der großen Rosenschau vom Gärtner Starkl. Kunstobjekte werden mit 12.000 Rosen gekonnt in Szene gesetzt. Eingebettet in einer bezaubernden Gartenlandschaft mit Wasserbecken und in Form geschnittenen Pflanzen regen diese die Phantasie an und der Besucher bekommt wertvolle Anregungen für den eigenen Garten.

Die neuesten Pflanzentrends

Der Garten als Wohlfühl-Oase vom Pflanzenland Praskac

Attraktive Gehölze, farbenreiche Staudenrabatten, duftende Rosenbeete, gekonnt angelegte Pflanzenkombinationen sind einfach schön anzusehen, doch damit nicht genug: Die richtigen Zierpflanzen am richtigen Standort gesetzt, haben optimales Gedeihen und gesundes Wachstum zur Folge. Ein weiterer Trend ist der Japanische Garten. Wachstum und Wandel sind wichtige Wesensmerkmale eines Japanischen Gartens. Pflege und Aufwand werden auf ein Minimum reduziert und die Freude maximiert. Für die entsprechende Fachberatung stehen die Mitarbeiter vom Pflanzenland Praskac mit Rat und Tat zur Seite.

"Must have" des heurigen Sommers bei der Outdoor-Einrichtung: Mix & Match und Colour-Clash

Farbe ist angesagt. Die Hersteller von Gartenmöbeln präsentieren ihre Möbel in allen Farben des Regenbogens und das noch dazu in kräftigen Ausführungen. Erlaubt ist, was gefällt und Stimmung ins eigene Grün bringt. Auch eine Kombination von knalligen Tönen und einem peppigen Streifenlook liegt voll im Trend. Bei den Gartenaccessoires sind zunehmend pudrige Varianten zu sehen, die mit ihrem zarten Look einen hervorragenden Gegenpool zu den bunten Möbeln bilden. Pastell ist en vogue. Hier ist etwas mehr Zurückhaltung gefragt. Sanft und zart sind nicht nur die Blumen, sondern auch die Vasen in tollen Pastelltönen. Akzentuiert werden sie mit frischen, himbeerroten Blumen und kräftigem Grün. Wer sich nicht gleich ganze Möbelgarnituren in den neuesten Farben kaufen möchte, der kann bereits vorhandenen Einzelstücken - Stuhl, Hocker oder Beistellstelltisch mit Lack oder Lasur einen Frischekick verpassen bzw. mit Gartenaccessoires einen richtigen Hingucker kreieren.

Edles Design: Warmes Teak Holz mit kühlen Stahl

Im Zuge des Nachhaltigkeits- und Vintage-Trends kehrt jetzt das edle Teak Holz zurück. Allerdings wird es heuer modern interpretiert und mit extravaganten Looks in Szene gesetzt. Um diesen Stil zu unterstreichen, wird Teak auch gerne mit Edelstahl kombiniert. Die Verbindung des warmen Holzes mit dem kühlen Stahl schafft einen attraktiven Kontrast, der dem Garten oder dem Balkon ein edles Ambiente verleiht.

Private Pooloase - Luxus und Technik im Einklang

Der Traum vom eigenen Pool ist ein sehr individueller. Umfassende Planung, individuelle Ausführung bis hin zur umweltfreundlichen und kostengünstigen Instandhaltung, all dies gehört zum zentralen Thema einer Planung für sein persönlich gestaltetes Swimmingpool. Daher benötigt man Fachwissen gepaart mit Erfahrung und Technik, denn nur so können höchster Komfort und dauerhafte Badefreuden garantiert werden. "Intelligente Wasseraufbereitung in Verbindung mit modernster Dosiertechnik, LED-Beleuchtung und netzfähiger Poolsteuerung garantieren effizientes Badevergnügen." so Johann Poinstingl, Geschäftsführer Leidenfrost Pools . Dadurch wird das Thema "Wohnen im eigenen Garten" wieder um ein Stück erweitert. Diese und weitere Trends finden Sie auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln.

