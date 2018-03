Lopatka: "Zusammenspiel von Wirtschaft und Entwicklungspolitik ermöglicht Verbesserung von Lebensstandards"

Wien (OTS) - In Uganda ist es seit 1995 dank österreichischer Hilfe gelungen, 550.000 Menschen mit Trinkwasser und Toiletten zu versorgen. Auf Kap Verde förderte Österreich den Aufbau von Windkraftwerken, durch die 425.000 Menschen mit sauberer Energie versorgt werden. Im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung der Austrian Development Agency (ADA), der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit steht das Zusammenspiel von Wasserversorgung, sauberer Energie und Ernährungssicherheit im Mittelpunkt. "Österreich kann in allen drei Bereichen auf größtes Know-how verweisen", erklärt Staatssekretär Reinhold Lopatka.

Da bessere Lebensstandards und fortschreitende Entwicklung zu einem erhöhten Bedarf an Energie führen, sind ressourcenschonende Lösungen gefragt, um das Ziel der Vereinten Nationen "Nachhaltige Energie für Alle" erfolgreich umzusetzen," ist Lopatka überzeugt. Daher ist saubere und nachhaltige Energie nicht nur ein Schwerpunkt der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch ein Bereich, in dem österreichischen NGOs und Unternehmen erfolgreich aktiv sind. "Gemeinsam mit österreichischen Unternehmen sind wir in der Lage, den Privatsektor in unseren Partnerländern zu stärken, einen Mittelstand aufzubauen und so die Basis einer funktionierenden Demokratie zu entwickeln", so der Staatssekretär.

So haben sich elf Auslandsbüros der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit als wichtige Ansprechpartner für unsere Unternehmen etabliert. "Gerade erfolgreiche Wirtschaftspartnerschaften können einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten", ist Lopatka überzeugt. Ziel der Wirtschaftspartnerschaft mit dem Unternehmen Sonnentor ist zum Beispiel die Vermarktung von hochwertigem Kaffee in Nicaragua. Bis 2015 sollen 60 Tonnen Bio-Kaffee auf dem internationalen Markt und 80 Tonnen Kaffee in Nicaragua verkauft werden.

