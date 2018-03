VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße: SPÖ Wien schwankt zwischen "Vogel Strauß" und "Fräulein Rottenmeier"

Wien (OTS) - "Während die SPÖ Wien das Projekt Mariahilfer Straße neu lediglich "mit großem Interesse verfolgt", handelt die ÖVP Wien und hat heute eine Sondersitzung des Wiener Gemeinderates einberufen. Dort werden wir nicht nur die "grünen Kolleginnen und Kollegen" von SP-Klubobmann Schicker befragen, sondern auch die SPÖ Wien. Herr Bürgermeister, die Heinz Fischer Methode, sich bei zentralen Fragestellungen um Antworten zu drücken, funktioniert nicht, ziehen Sie daher endlich die Reißleine", fordert der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Replik auf die Aussendung von Klubobmann Schicker.

Manfred Juraczka: "Denn die Wiener Grünen haben offenbar jeglichen Bezug zur Realität verloren, wenn Vizebürgermeisterin Vassilakou von einer "ganz tollen Stimmung" auf der Fußgängerzone und hunderten Gratulationsmails schwärmt. Gleichzeitig verhöhnt Bezirksvorsteher Blimlinger jene Autofahrer, die unter den Folgen der rot-grünen Chaos-Politik leiden und schreibt den Wienerinnen und Wienern einmal mehr vor, welches Verkehrsmittel sie benützen dürfen!"

"Die SPÖ Wien muss sich jetzt entscheiden, ob sie weiterhin "Vogel Strauß Politik" betreiben will oder sich verkehrspolitisch der grünen "Fräulein Rottenmeier Fraktion" annähert. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf, dass die in Wien regierende SPÖ tatsächlich regiert", so Juraczka abschließend.

