FPÖ-Schratter: BZÖ-Dolinschek legt Kandidatur und Parteimitgliedschaft zurück

Klagenfurt (OTS) - Wie man aus verlässlicher Quelle erfuhr, habe der geschäftsführende Landesparteiobmann des Bündnis Zukunft Österreich, NAbg. Sigisbert Dolinschek, seine Kandidatur und Parteimitgliedschaft bereits fünf Wochen vor der Nationalratswahl zurückgelegt. "Interessant, dass Dolinschek noch letzte Woche als Vertreter und Landesparteiobmann des BZÖ zum ORF-Sommergespräch erschienen ist", merkt die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag Nina Schratter an.

Verwunderlich sei für Schratter im Nachhinein allerdings die Aussage von Dolinschek, nach welcher er sich wesentlich mehr für die Bundes- als für die Landespolitik interessiere. "Eigentlich ist diese Aussage bezeichnend, wenn der eigene Landesparteiobmann mit der Landespolitik wenig am Hut hat", sagt Schratter. Nun, da Dolinschek offensichtlich einen gänzlichen Ausstieg aus der Politik in Erwägung gezogen hat, stellt sich die Frage ob BZÖ-Chef Josef Bucher einen weiteren "Haiderianer" geopfert hat, oder ihm die Mannschaft in Richtung Team Stronach davon laufe.

