Wonderwoman der Wissenschaften als Key-Note Speakerin bestätigt

Wien (OTS) - Die re.comm 13 begrüßt die Hirnforscherin und eine der einflussreichsten Frauen Großbritanniens, Baroness Susan Greenfield, als Vortragende.

Am 20. November 2013 wird der erste Redner der re.comm 13 die Bühne des K3 Kitzkongress betreten. Die Besten der Besten der Immobilienbranche werden sich bereits zum zweiten Mal im Publikum versammeln, um gemeinsam mit 13 Top-Speakern aus den Bereichen Wirtschaft, Erneuerbare Energien & Globalisierung, Wissenschaft und Ethik & Compliance, Ideen und Visionen zu entwickeln und Denkanstöße für die Zukunft zu finden. Stellvertretend für die beeindruckende Liste an Vortragenden möchten wir Ihnen den neuesten Zuwachs im Bereich Wissenschaft vorstellen: Die Hirnforscherin, Schriftstellerin und Mitglied des House of Lords, Baroness Susan Greenfield.

Mensch, Technik, Gehirn

Baroness Greenfield zählt gemäß der britischen Zeitung "The Guardian" zu den einflussreichsten Frauen Großbritanniens. Zum Forschungsschwerpunkt der Professorin für Pharmakologie an der Oxford University gehören die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik und deren Einflüsse auf das Gehirn. Sie war es auch, die die besondere Rolle entdeckt hat, die das Enzym Acetylcholinesterase (AChE) bei der Zerstörung von Zellen spielt. Dies gilt als wichtiger Ansatz bei der Bekämpfung von Hirnkrankheiten wie Alzheimer oder Parkinson. Der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde sie 1994 als erste Frau, welche die traditionelle Weihnachtsvorlesung der Royal Institution hielt - die auch von BBC übertragen wurde.

Die Liste ihrer Erfolge, Ämter und Ehrungen ist lang: erste weibliche Direktorin der Royal Institution, Mitglied im House of Lords, Orden der französischen Ehrenlegion, Gründerin von vier Bio-Tech-Start-ups, Trägerin von 30 Honorartiteln von britischen und internationalen Universitäten und Autorin von acht Bestsellern.

Weitere renommierte Redner auf der re.comm 13

Baroness Susan Greenfield ist nur eine der zahlreichen namhaften Speaker der diesjährigen re.comm: Mitherausgeber der FAZ Frank Schirrmacher, Pionier des Vertical Farming Dickson D. Despommier, Medien- und Kulturmanager Rudolf Klausnitzer , Trendexperte Magnus Lindkvist, CSOB-Chefvolkswirt Tomás Sedlácek, Neurowissenschaftler David Eagleman, Philosoph David Weinberger und noch viele andere werden die Teilnehmer des außergewöhnlichen Think Tanks mit neuen Impulsen versorgen.

Die re.comm 13, der Real Estate Leaders Summit, findet von 20. bis 22. November 2013 im Kongresscenter K3 in Kitzbühel statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung, Anmeldung und zu den Buchungsoptionen finden Sie auf unserer Homepage www.recomm.eu. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

