[die party] im Wiener Rathaus mit Special Guest Elija

Am Do, 29. 8. findet für alle 10- bis 13-Jährigen die ferienspiel-Abschlussparty im Wiener Rathaus statt.

Wien (OTS) - Bevor die Schule wieder losgeht, gibt es für alle 10-bis 13-Jährigen noch einen Grund zum Feiern: [die party] am Do, 29. August von 17 bis 20 Uhr im Wiener Rathaus. Gemeinsam mit FreundInnen heißt es dort chillen, tanzen, spielen und toben. Für die jungen Partygäste steht ein exklusives Live-Konzert von Popstar Elija auf dem Programm. Eltern müssen draußen bleiben. Alle Infos gibt es unter www.ferienspiel.at.

[die party]-Special-Guest: Elija

Der Singer-Songwriter Elija spielt live auf der Bühne seine Hits und bringt die Kids in Bewegung. Getanzt wird in der Disco. Dort legen die Kids selbst ihre Lieblingslieder und Sommerhits auf. Junge VJs und VJanes, die am Mi, 28.8. beim VJ-Workshop im medienzentrum mitmachen, zeigen bei [die party] ihr Talent und lassen ihre Bilder an den Wänden tanzen.

Buntes Partytreiben

Ein ganz besonderes Erinnerungsfoto machen die Partygäste in der Schreibox. Der Fotoautomat des wienXtra-medienzentrums wird nur durch lautes Schreien ausgelöst - garantiert ein großer Spaß. Die wienXtra-spielebox ist mit Partyspielen und elektronischen Games dabei. An der WII und Playstation2 sind Sing- und Tanz-Battles angesagt. Die vifen Kids von Science Pool zeigen verrückte Physik-Experimente wie das Löffelkatapult oder die Sushi-Armbrust.

Style up & chill out

Mit Make Up und coolen Frisuren machen sich alle in der Styling Zone partyfein. Ein selbst gemachter Button und abgefahrener Schmuck aus Recyclingmaterial gibt dem Party-Styling den letzten Schliff. Wer sich ein bisschen vom Partytrubel erholen und mit FreundInnen die Highlights des Sommers updaten möchte, macht es sich am besten in der Chill Out Zone gemütlich. Auf bequemen Sofas lässt es sich mit leckeren Frucht-Cocktails besonders gut plaudern.

[die party]

Do, 29.8.2013, 17 - 20 Uhr

1., Wiener Rathaus/Festsaal - Eingang Lichtenfelsgasse

Eintritt frei!

Workshop VJ-Kids

Mi, 28.8. 9.30 Uhr, 14.30 Uhr (Dauer 4 Stunden)

7., wienXtra-medienzentrum, Zieglergasse 49

Gratis!

www.ferienspiel.at

