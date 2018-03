PR-Bild Award 2013: Frei für Online-Voting

Wahl zum PR-Bild des Jahres- Öffentliche Abstimmung läuft bis 14. Oktober - Gewinner werden im November gekürt

Wien (OTS) - APA-OTS lädt zur Voting für das beste PR-Bild des Jahres. Ab sofort können User unter www.pr-bild-award.de Ihre Wertungen abgeben und dadurch mitentscheiden, welches Bild in diesem Jahr den renommierten Branchenpreis für das beste Foto erhält.

Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen haben in den vergangenen Monaten knapp 1.700 Bilder eingereicht und somit für einen neuen Teilnahmerekord gesorgt. Die Initiatoren haben eine Shortlist von insgesamt etwa 60 Bildern in sechs Kategorien erstellt, die nun zur öffentlichen Abstimmung gelangen.

"In den vergangenen acht Jahren hat sich der PR-Bild Award einen besonderen Stellenwert in der Branche erarbeitet. Regelmäßig erscheinen ausführliche Berichte und Fotostrecken in den Medien", freut sich Karin Thiller, Geschäftsführerin von APA-OTS.

Der länderübergreifende Branchenpreis wird in Zusammenarbeit mit news aktuell Schweiz und news aktuell Deutschland initiiert. Die Abstimmungsphase läuft noch bis zum 14. Oktober. Medienpartner in Österreich ist die Branchenzeitschrift Horizont. Der PR-Bild Award wird unterstützt von Panasonic. Das Unternehmen spendiert dem diesjährigen Gewinner eine Digitalkamera "LUMIX GH-3". Beim diesjährigen Award wird es erstmals pro Land einen Gewinner geben. Die Shortlist 2013

Unternehmenskommunikation:

ABB AG / D

Adam Opel AG / D

Berner Group / D

Daimler AG / D

DSW 21 / D

Geißendorfer Film- und Fernsehproduktion KG / D

Hamburger Hochbahn AG / D

Mammut Sports Group / CH

MedienKontor Movie GmbH / D

Miniatur Wunderland GmbH / D

Porträt:

Aid by Trade Foundation / D

Constantin Film Verleih GmbH / D

magenta, kommunikation, design und neue medien GmbH & Co KG / D Mammut Sports Group / CH

Marine Stewardship Council / D

Max-Planck-Gesellschaft / D

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung / D

Rahofer Werbeagentur / A

Sonova Holding AG / CH

Straub & Linardatos / D

Produktfoto:

Aid by Trade Foundation / D

Anna und Paul GmbH / D

Ekornes Möbelvertriebs GmbH / D

Electronic Arts GmbH / D

Integra Communication / D

LOOX Sports GmbH / D

mensch & marke Michael Holzer Kommunikationsmanagement / A

Rahofer Werbeagentur / A

Triumph International AG / D

Victorinox / CH

Event und Messe:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG / D

Bayer AG / D

Deutsches Rotes Kreuz / D Kultur Ruhr GmbH / D Leica Camera AG / D Leopold Museum / A Mattel GmbH / D MESSE Tulln GmbH / A Montafon Tourismus GmbH / A

Sauriermuseum Aathal / CH

NGO-Foto:

CARE Deutschland-Luxemburg e.V. / D

Caritas international / D

Difäm - Deutsches Institut für Ärztliche Mission e.V / D Lebenshilfe Wien / A

LICHT FÜR DIE WELT / A

Menschen für Menschen / A

OceanCare / CH

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi / CH

UNO-Flüchtlingshilfe / D

Tourismus und Freizeit:

agrar-press / D

Ferienregion Mayrhofen-Hippach / A Ring PR / D Schweiz Tourismus / D Silvretta Montafon Bergbahnen AG / A Sportalpen Marketing GmbH / A Thermalquelle Loipersdorf GmbH & Co KG / A Tourismus und Congress GmbH / D Valais Wallis Promotion / CH ZDF / D

