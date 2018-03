IFA 2013 - Kopfhörer-Design-Contest im Web 2.0: beyerdynamic startet Crowdsourcing-Aktion auf my-headphone.com / Neuer Tesla-Kopfhörer T51p für unterwegs

Heilbronn (ots) - Jetzt entscheidet der Konsument, was gebaut wird:

Im weltweit ersten Crowdsourcing-Design-Contest für Kopfhörer lässt beyerdynamic die Kunden ans Werk - und die Community darüber abstimmen. Auf der Webseite www.my-headphone.com kann jeder seine persönliche Version des "CUSTOM ONE PRO" gestalten und offiziell zur Wahl stellen. Der beliebteste Entwurf gewinnt und geht in Serie. Sein Designer erhält 1000 Euro Preisgeld und kann sich obendrein über das erste Exemplar des von ihm entworfenen Kopfhörers freuen.

Los geht es am 6. September 2013 mit dem Start der IFA. Am Messetand von beyerdynamic (Halle 1.2, Stand 205) können Besucher ihren persönlichen Kopfhörer gestalten und uploaden. Sie können aus Tausenden von Farb-, Ausstattungs- und Materialvarianten ihren eigenen Look kreieren. Mitmachen kann natürlich jeder, der einen Internet-Anschluss besitzt. Sechs Wochen lang werden Interessenten aus aller Welt entweder selbst zu Kopfhörer-Designern oder sie wählen aus den eingereichten Vorschlägen ihren Favoriten. Im Anschluss an die kombinierte Design- und Voting-Phase haben die Besucher von www.my-headphone.com weitere 14 Tage lang die Möglichkeit, für ihr Lieblingsdesign abzustimmen. Ende des Jahres ist es dann soweit:

beyerdynamic bringt den CUSTOM ONE PRO im Gewinnerdesign als Specialedition in den Handel.

Als weitere Messe-Neuheit zeigt der Heilbronner Audiospezialist einen Tesla On Ear-Kopfhörer: Der T 51 p liefert Premium-Sound für unterwegs. Die nach dem Erfinder und Elektroingenieur Nikola Tesla benannte Wandlertechnik ist bekannt für hohen Wirkungsgrad. Vor allem MP3-Spieler und Tablets klingen damit, als hätten sie einen plötzlichen Leistungsschub erfahren. Die Kraft und Präzision, mit denen der T 51 p gerade tiefe Töne ins Trommelfell des Musikfans massiert, werden unter On-Ear-Kopfhörern ihresgleichen suchen.

