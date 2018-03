NÖGKK bringt Kinder in Bewegung

NÖ Gebietskrankenkasse veranstaltet Kinderbewegungstage in Traisen und Amstetten

St. Pölten (OTS) - Bewegung spielt von Kindesbeinen an eine entscheidende Rolle. Wer als Kind oft herumtollt und sich viel bewegt, behält sich die Freude an der Bewegung auch als Erwachsener. Fitness, Ausdauer und Kraft wirken sich erwiesenermaßen positiv auf Körper und Psyche - und somit auf unsere Gesundheit - aus.

Deshalb setzt die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) bei den Kleinsten an und veranstaltet im September wieder die beliebten Kinderbewegungstage, diesmal in Traisen und Amstetten. Am Programm stehen Sport, Spiel und Spaß für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Sportvereine und Organisationen stellen sich vor, zahlreiche Trendsportarten wie Bull-Riding, Bungee-Running oder Slacklinen können ausprobiert werden.

Darüber hinaus gibt es Fitness- und Reaktionstests und kreative Stationen. Abgerundet werden die Kinderbewegungstage durch ein Bühnenprogramm und Gewinnspiele. Der Eintritt ist frei. Detailinformationen gibt es im Internet unter www.noegkk.at.

NÖGKK-Kinderbewegungstag Traisen

Wann: 14. September 2013, 10:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Stockschützenhalle Traisen, Sportweg 7, 3160 Traisen

Infos unter 050899-1154

NÖGKK-Kinderbewegungstag Amstetten

Wann: 21. September 2013, 10:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Johann-Pölz-Halle Amstetten, Stadionstraße 12, 3300 Amstetten Infos unter 050899-0154

Bewegung von Kindesbeinen an

trainiert Herz und Kreislauf

stärkt die Knochen

kräftigt die Muskulatur

steigert die Atemleistung

verbessert die Ausdauer

regt den Stoffwechsel an

stärkt das Immunsystem

regt das Gleichgewichtssystem an

steigert die Reaktionsfähigkeit

verbessert die Haltung

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at