Ankündigung: Mittwoch Aktion mit entblößtem Hinterteil zu Tierschutzprozess

AktivistInnen werden vor Kleider Bauer mit dem Schriftzug: SITTENWIDRIG darauf hinweisen, wie absurd dieser Vorwurf im Tierschutzprozess gegen Pelzdemos ist.

Wien (OTS) - Mehr dazu unter:

http://www.vgt.at/presse/news/2013/news20130826fg.php

Aktion mit entblößtem Hinterteil zu Tierschutzprozess



Pelzdemos vor Kleider Bauer seinen sittenwidrig und deshalb eine

rechtswidrige schwere Nötigung, behauptet die Staatsanwaltschaft in

ihrer Anklage gegen TierschützerInnen in der Neuauflage des

Tierschutzprozesses.



"Was ist sittenwidrig?" fragen TierschutzaktivistInnen nun, indem

sie ihre nackten Hinterteile vor Kleider Bauer exponieren, auf denen

der Schriftzug sittenwidrig zu lesen ist!



Datum: 28.8.2013, 10:30 - 11:00 Uhr



Ort:

vor der Kleider Bauer Filiale

Mariahilferstraße 111, 1060 Wien



