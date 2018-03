Margareten: Ende der "Saure Gurken Zeit" am 30. August

Rezitationsabende mit Sideris/Traxler und Weiner/Raubal

Wien (OTS) - Das sommerliche Literatur-Festival "Summer in the City -Summa in da Stadt 2013" mit dem durchaus verständlichen Motto "Saure Gurken Zeit" geht dem Ende zu: Der Kultur-Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt am Mittwoch, 28. August, zu einer Lesung der Autorinnen Hannah Sideris und Sonja Traxler ein. Die Veranstaltung hat den Titel "Vom Kommen und Gehen" und die Wortkünstlerinnen tragen dabei erfrischende Texte vor. Sideris gibt sich ganz dem kreativen Wortspiel hin. Gleich groß ist Traxlers Schaffensfreude: "Die Worte und ich - es ist eine Liebesbeziehung". Bei der Schlussveranstaltung am Freitag, 30. August, gestalten Herbert Weiner und Kurt Raubal ein "Philosophisches Symposium" und gewähren der Zuhörerschaft einen tiefen Einblick in das "Leben zweier Halbchristen". Von Zeilen für die Ewigkeit bis zu "Literarischen Manifestationen zur Gegenwartsschrumpfung" reicht das sprachgewandte Programm. Beide Literatur-Abende beginnen um 19.30 Uhr. Die Vereinsleute bitten um Spenden (Empfehlung: 5 Euro für Zutritt plus Trunk). Die vielfältigen kulturellen Initiativen des Vereines werden vom Bezirk unterstützt. Mehr Informationen: Telefon 0699/19 66 22 42 bzw. E-Mail readingroom @ chello.at.

