"Peninsula in Pink" setzt sich im Kampf gegen den Brustkrebs ein

Hongkong (ots) - Bereits im dritten Jahr engagiert sich The Peninsula Hotels mit ihrer gruppenweiten Kampagne "Peninsula in Pink" im Kampf gegen den Brustkrebs. Mit seinem Einsatz nutzt Peninsula den gesamten Oktober, um möglichst große Aufmerksamkeit auf die noch immer häufigste Krebserkrankung bei Frauen zu richten.

Jedes Hotel präsentiert Initiativen und Fundraising-Aktionen, die speziell für "Peninsula in Pink" ins Leben gerufen wurden. Es wird zum Afternoon Tea geladen, speziell kreierte Geschenkboxen mit feinster Schokolade angeboten, Lounges und Bars servieren pinkfarbene Cocktails. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Hilfsorganisationen nehmen Mitarbeiter an Benefizläufen teil, es werden Seminare zum Thema Brustkrebs für Gäste und Angestellte veranstaltet.

Alle Hotelfassaden erstrahlen im gesamten Oktober in der rosa Symbolfarbe. Jeder Mitarbeiter trägt zudem einen Anstecker in Form einer rosa Schleife. Gäste können die speziell entworfene Brosche erwerben; ein Teil der Einnahmen wird gespendet.

Zudem veranstaltet jedes Hotel zusätzlich individuelle Aktionen im Kampf gegen den Brustkrebs: Beim Charity Gala Dinner im Peninsula Tokyo wird kräftig die Spendentrommel gedreht. Dabei können Peninsula-Gäste die exklusive Fashionshow "Neo-Chinese chic" der neuen Luxusmarke Shiatzy in den vordersten Reihen genießen, die erste Boutique-Eröffnung des Labels im Hotel feiern und dabei für den guten Zweck spenden. Während die Boote des Peninsula Bangkok mit großen Schleifenlogos über den Chao Phraya-Fluss schippern, fahren in New York und Chicago entsprechend geschmückte Peninsula-MINI Coopers durch die Straßen.

Brustkrebs ist der am meisten verbreitete Krebs weltweit. In Industrienationen ist die Krankheit sogar die häufigste Todesursache bei Frauen. Auch Männer können unter dieser Erkrankung leiden, rund ein Prozent aller Brustkrebspatienten sind Männer.

