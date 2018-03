Neu: RAUSCH Herzsamen SENSITIVE-DUSCHE - für hochsensible, zu Allergien neigende Haut (Bild)

Kreuzlingen (ots) - RAUSCH, der Schweizer Kräuterspezialist erweitert seine Produktpalette für Allergiker, Neurodermitiker und Atopiker um ein neues Produkt auf der Basis des Phyto Kortisons Herzsamen (Cardiospermum Halicacabum L.). Die beiden Topseller Herzsamen SENSITIVE-SHAMPOO und Herzsamen SENSITIVE-BALSAM für Kopfhaut und Haar werden durch eine extra milde Dusche ergänzt. Hochwirksam dank hypoallergener Formulierung.

Etwa 25% der Bevölkerung (Tendenz steigend) sind zeitweise von allergischen Überempfindlichkeitsreaktionen betroffen. Besonders gefährdet sind Kinder und ältere Menschen, da deren Haut teils trocken und besonders schutzbedürftig ist.

RAUSCH beweist mit ihrer langjährigen Forschung speziell auf diesem Gebiet ein Herz für die hochsensible, reizempfindliche oder allergiegestresste Kopf- und Körperhaut.

Da Sicherheit und Verträglichkeit bei RAUSCH an erster Stelle stehen, ist natürlich auch die neue Herzsamen SENSITIVE-DUSCHE durch die Service Allergie Suisse zertifiziert und trägt das aha! Güte-Siegel. ( www.aha.ch )

Die Herzsamen SENSITIVE-DUSCHE ist reich an natürlichen Ölen, Wirk- und Pflegestoffen. Neben dem Hauptwirkstoff Cardiospermum halicacabum L. kommt insbesondere juckreizstillender Haferextrakt zum Einsatz, darüber hinaus auch Öle aus Borretschsamen, Avocado und Babassu, die allesamt über entzündungshemmende, beruhigende und regenerierende Eigenschaften verfügen.

Das Herzsamen SENSITIVE-SHAMPOO, 200 ml UVP CHF 16.90 / 13.80 EUR Der Herzsamen SENSITIVE-BALSAM, 200 ml UVP CHF 14.90 / 12.80 EUR Die Herzsamen SENSITIVE-DUSCHE, 200 ml UVP CHF 16.90 / 14.90 EUR

Darüber hinaus werden die Haarpflegeprodukte auch in praktischen Reisegrössen à 25 ml bzw. 30 ml angeboten.

Die Qualitätsprodukte von RAUSCH sind in Apotheken, Drogerien und ausgewählten Warenhäusern erhältlich, in Deutschland auch in ausgewählten Müller-Filialen.

www.rausch.ch

